Желтуху современным методом вылечили жителю Актау

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Больной - 43-летний мужчина - поступил в больницу с острым холециститом и холедохолитиазом. Ему поставили диагноз «механическая желтуха» и экстренно госпитализировали в хирургическое отделение.
При ревизии холедоха с помощью специальной корзинки удален камень размером 0,3 сантиметра. Операцию провели без наркоза.
Через сутки больной выписан на амбулаторное наблюдение с рекомендациями по лечению.
Благодаря современным технологическим устройствам период реабилитации после операции проходит быстро.
Следует отметить, что такая экстренная операция проводится за счет гарантированного объема медицинской помощи, а плановые операции - в рамках обязательного социального медицинского страхования.
- Через чрескожный разрез проведена эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ). Это наиболее безопасный и эффективный путь проникновения в желчевыводящие пути, а также позволяющий избежать осложнений со стороны панкреатических путей, - рассказал врач-эндоскопист Бауржан Танауов.
Врач-эндоскопист Бауржан Танауов
При ревизии холедоха с помощью специальной корзинки удален камень размером 0,3 сантиметра. Операцию провели без наркоза.
Через сутки больной выписан на амбулаторное наблюдение с рекомендациями по лечению.
Благодаря современным технологическим устройствам период реабилитации после операции проходит быстро.
Следует отметить, что такая экстренная операция проводится за счет гарантированного объема медицинской помощи, а плановые операции - в рамках обязательного социального медицинского страхования.
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