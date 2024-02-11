Желтуху современным методом вылечили жителю Актау

- Через чрескожный разрез проведена эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ). Это наиболее безопасный и эффективный путь проникновения в желчевыводящие пути, а также позволяющий избежать осложнений со стороны панкреатических путей, - рассказал врач-эндоскопист Бауржан Танауов.

Врач-эндоскопист Бауржан Танауов

Больной - 43-летний мужчина - поступил в больницу с острым холециститом и холедохолитиазом. Ему поставили диагноз «механическая желтуха» и экстренно госпитализировали в хирургическое отделение.При ревизии холедоха с помощью специальной корзинки удален камень размером 0,3 сантиметра. Операцию провели без наркоза.Через сутки больной выписан на амбулаторное наблюдение с рекомендациями по лечению.Благодаря современным технологическим устройствам период реабилитации после операции проходит быстро.Следует отметить, что такая экстренная операция проводится за счет гарантированного объема медицинской помощи, а плановые операции - в рамках обязательного социального медицинского страхования.