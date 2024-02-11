Кинотеатры отказали актаускому режиссеру в показе фильма

- Я, как режиссер фильма «Бес қақпан», хотел показать все события, происходящие в обществе, что азартные игры в интернете, финансовые пирамиды - это большой обман, а люди «ведутся» на легкие деньги. Также показал, что домашнее насилие по статистике ежедневно растет. Среди молодежи много безработных, и большинство выбирают эту фальшивую жизнь. Надеюсь, кинопрокатчики поймут меня и поддержат. Мне не обязательно, чтобы этот фильм приносил мне много денег, главное, чтобы зрители понимали смысл фильма и не допускали тех же ошибок, которые там изображены, - высказался Канат Майлыбаев.

Потративший четыре месяца на съемки криминальной драмы «Бес қақпан» актауский режиссер Канат Майлыбаев разочарован, что казахстанские кинотеатры посчитали его фильм скандальным, и отказали в показе.Ранее актауский режиссер представил трейлер предстоящего фильма.