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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:44

Просмотров: 521

Кинотеатры отказали актаускому режиссеру в показе фильма

Автор кинокартины изложил свое мнение по этому поводу.

Фото предоставил Канат Майлыбаев
Потративший четыре месяца на съемки криминальной драмы «Бес қақпан» актауский режиссер Канат Майлыбаев разочарован, что казахстанские кинотеатры посчитали его фильм скандальным, и отказали в показе.

- Я, как режиссер фильма «Бес қақпан», хотел показать все события, происходящие в обществе, что азартные игры в интернете, финансовые пирамиды - это большой обман, а люди «ведутся» на легкие деньги. Также показал, что домашнее насилие по статистике ежедневно растет. Среди молодежи много безработных, и большинство выбирают эту фальшивую жизнь. Надеюсь, кинопрокатчики поймут меня и поддержат. Мне не обязательно, чтобы этот фильм приносил мне много денег, главное, чтобы зрители понимали смысл фильма и не допускали тех же ошибок, которые там изображены, - высказался Канат Майлыбаев.


Ранее актауский режиссер представил трейлер предстоящего фильма.




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