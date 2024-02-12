Давка в Жанаозене: полиция привлекла к ответственности организаторов бесплатной раздачи смартфонов и путевок в пятизвездочный отель

- Организаторы акции 11 февраля 2024 года устроили в Жанаозене раздачу бесплатных смартфонов и путевок в пятизвездочный отель. Свои действия предприниматели не согласовывали с местным исполнительным органом, - сообщили в акимате.

В пресс-службе акимата Жанаозена пояснили причину возникновения давки.В департаменте полиции региона сообщили, что к ответственности привлекли владельца цветочного магазина за создание препятствий для движения транспортных средств.Напомним, давка в Жанаозене попала на видео.