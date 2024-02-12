Давка в Жанаозене: полиция привлекла к ответственности организаторов бесплатной раздачи смартфонов и путевок в пятизвездочный отель

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В пресс-службе акимата Жанаозена пояснили причину возникновения давки.
В департаменте полиции региона сообщили, что к ответственности привлекли владельца цветочного магазина за создание препятствий для движения транспортных средств.
Напомним, давка в Жанаозене попала на видео.
- Организаторы акции 11 февраля 2024 года устроили в Жанаозене раздачу бесплатных смартфонов и путевок в пятизвездочный отель. Свои действия предприниматели не согласовывали с местным исполнительным органом, - сообщили в акимате.
В департаменте полиции региона сообщили, что к ответственности привлекли владельца цветочного магазина за создание препятствий для движения транспортных средств.
Напомним, давка в Жанаозене попала на видео.
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