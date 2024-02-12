Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 12 Февраля
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.1 KZT
  • €1 = 481.3 KZT
  • 1 RUB = 4.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 13:08

Просмотров: 12

Коронавирусной инфекцией в Мангистау с начала года заболели 49 жителей

С начала текущего года по сегодняшний день в Мангистауской области зарегистрировано 49 фактов заболевания КВИ. В январе 2024 года было отмечено на пять фактов меньше (44 случая). Об этом сообщила Мадина Рахметова, исполняющая обязанности руководителя отдела эпидемиологического надзора за особо опасными инфекциями и туберкулёзом Мангистауского департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Фото: depositphotos.com
В этом году в Актау зарегистрировано 37 заболевших коронавирусной инфекцией. В Мунайлинском районе отмечено три случая, по одному факту зарегистрировано в Мангистауском и Тупкараганском районах. В остальных городах и районах случаев заболевания не зафиксировано.

- Наибольшее число заболевших – 15, отмечено в возрастной группе 30-39 лет. В категории 20-29 лет – 14, в возрастной группе 40-49 лет – пять, 50-59 и свыше 60 лет – шесть, в возрасте 15-17 лет – два, по одному факту заболеваемость зафиксирована в возрастной категории до 14 лет и 18-19 лет.
Основной удар пришелся на безработных - инфицированы 22 человека. Среди работников ТОО и других предприятий заболели 12 человек, по два случая приходится на работников школ, пенсионеров и школьников, остальные факты – на другие учреждения. Обеспеченность прививками составила 50 процентов. Ревакцинацией охвачены восемь человек, - прокомментировала Мадина Рахметова.



- Всего в Мангистауской области с 27 марта 2020 года по 9 февраля 2024 года зарегистрировано 29 528 случаев коронавирусной инфекции. В декабре 2023 года было зарегистрировано 4 факта заболеваемости. За январь 2024 года ситуация выросла в 11 раз по сравнению с декабрем прошлого года, - дополнила Мадина Рахметова.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика