Коронавирусной инфекцией в Мангистау с начала года заболели 49 жителей

- Наибольшее число заболевших – 15, отмечено в возрастной группе 30-39 лет. В категории 20-29 лет – 14, в возрастной группе 40-49 лет – пять, 50-59 и свыше 60 лет – шесть, в возрасте 15-17 лет – два, по одному факту заболеваемость зафиксирована в возрастной категории до 14 лет и 18-19 лет.

Основной удар пришелся на безработных - инфицированы 22 человека. Среди работников ТОО и других предприятий заболели 12 человек, по два случая приходится на работников школ, пенсионеров и школьников, остальные факты – на другие учреждения. Обеспеченность прививками составила 50 процентов. Ревакцинацией охвачены восемь человек, - прокомментировала Мадина Рахметова.

В этом году в Актау зарегистрировано 37 заболевших коронавирусной инфекцией. В Мунайлинском районе отмечено три случая, по одному факту зарегистрировано в Мангистауском и Тупкараганском районах. В остальных городах и районах случаев заболевания не зафиксировано.- Всего в Мангистауской области с 27 марта 2020 года по 9 февраля 2024 года зарегистрировано 29 528 случаев коронавирусной инфекции. В декабре 2023 года было зарегистрировано 4 факта заболеваемости. За январь 2024 года ситуация выросла в 11 раз по сравнению с декабрем прошлого года, - дополнила Мадина Рахметова.