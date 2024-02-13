Часть дороги будет закрыта в Актау из-за смены рельсов и шпал



«В связи с проведением работ по смене рельсов и шпал на ж/д переезде №1 в районе базы ОРСа 14 февраля 2024 года с 10.00 до 17.00 данный участок дороги будет закрыт», - говорится в сообщении.



Из-за ремонтных работ в городе будет временно перекрыта дорога. Чтобы не создавать пробки, в компании предоставили схему перекрытия дороги.