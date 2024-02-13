Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Мангистау

«В Актау ожидается переменная облачность без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 6-8 тепла», - говорится в сообщении.



«С прохождением фронтальных разделов 16 февраля на западе, севере, юге области ожидается снег, гололед, усиление ветра», - сообщает РГП «Казгидромет» по Мангистауской области.

По прогнозу РГП «Казгидромет», территория Мангистауской области будет находиться под влиянием антициклона, температура воздуха ночью 14 февраля составит 3-8 тепла, на севере области ожидается 0 градусов, днем +13 +18 градусов, на западе области будет 6 градусов тепла.В период 15-16 февраля на территории региона с влиянием арктического антициклона ожидается резкое понижение температуры воздуха от 5-10 градусов, на северо-востоке области 2 тепла до 8-13 мороза, на севере области до 16 градусов мороза.