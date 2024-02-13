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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 1394

Резкое похолодание прогнозируют синоптики в Мангистау

Завтра, 14 февраля, жители Актау смогут насладиться последним на этой неделе теплым днем, сообщают специалисты регионального отделения «Казгидромет».

фото с сайта mkchita.ru
По прогнозу РГП «Казгидромет», территория Мангистауской области будет находиться под влиянием антициклона, температура воздуха ночью 14 февраля составит 3-8 тепла, на севере области ожидается 0 градусов, днем +13 +18 градусов, на западе области будет 6 градусов тепла.

«В Актау ожидается переменная облачность без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит 6-8 тепла», - говорится в сообщении.


В период 15-16 февраля на территории региона с влиянием арктического антициклона ожидается резкое понижение температуры воздуха от 5-10 градусов, на северо-востоке области 2 тепла до 8-13 мороза, на севере области до 16 градусов мороза.

«С прохождением фронтальных разделов 16 февраля на западе, севере, юге области ожидается снег, гололед, усиление ветра», - сообщает РГП «Казгидромет» по Мангистауской области.



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