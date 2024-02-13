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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 16:55

Просмотров: 58

Жители Мангистау массово жаловались на отключение интернета

Сообщения из Жанаозена, некоторых районов и областного центра на отсутствие интернета с самого утра поступали в редакцию Lada.kz. Люди испугались, не является ли «блокировка» сети намеренной, и все ли в порядке в регионе. Выяснилось, что отключения произошли у абонентов «Казахтелеком». Там произошла серьезная авария на магистральном кабеле.

фото с сайта ria.ru
По сообщению АО «Казахтелеком», поломка случилась по вине третьих лиц.

«При проведении строительных работ сторонней организацией произошел обрыв магистрального кабеля, что привело к кратковременному отсутствию услуг у абонентов Мангистауской области. Специалисты компании приложили максимум усилий для оперативного восстановления. Обрыв уже устранен, услуги доступны в полном объеме. «Казахтелеком» благодарит своих клиентов за понимание и проявленное терпение», - говорится в сообщении.


В настоящее время все абоненты вернулись «в сеть», угрозы повторного отключения, по словам компании, нет.



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