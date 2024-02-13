Жители Мангистау массово жаловались на отключение интернета

«При проведении строительных работ сторонней организацией произошел обрыв магистрального кабеля, что привело к кратковременному отсутствию услуг у абонентов Мангистауской области. Специалисты компании приложили максимум усилий для оперативного восстановления. Обрыв уже устранен, услуги доступны в полном объеме. «Казахтелеком» благодарит своих клиентов за понимание и проявленное терпение», - говорится в сообщении.

По сообщению АО «Казахтелеком», поломка случилась по вине третьих лиц.В настоящее время все абоненты вернулись «в сеть», угрозы повторного отключения, по словам компании, нет.