Пожарные в тренде: спасатели Мангистау запустили силовой челлендж

«Ескали 18 раз поднял трехколенную выдвижную лестницу, длина которой в сложенном состоянии - 4,4 метра, а в разложенном - 10,7 метра. Весит конструкция порядка 45 килограммов. Коллеги сняли это на видео, остальные пожарные решили повторить упражнения, таким образом получился необычный челлендж», - говорится в сообщении.

Во время дежурства командир отделения пожарной части №12 села Баскудык Мунайлинского района Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, прапорщик гражданской защиты Эминов Ескали продемонстрировал свои физические возможности.К необычной «эстафете» уже присоединились пожарные части №12. Они, в свою очередь, сделали вызов спасателям первой части.Для справки: челлендж - жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в Сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей.