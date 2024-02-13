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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 552

Пожарные в тренде: спасатели Мангистау запустили силовой челлендж

​Пожарные Мангистау запустили челлендж, посвященный 35-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана, сообщает пресс-служба ДЧС Мангистауской области.

Кадр из видео
Во время дежурства командир отделения пожарной части №12 села Баскудык Мунайлинского района Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области, прапорщик гражданской защиты Эминов Ескали продемонстрировал свои физические возможности.

«Ескали 18 раз поднял трехколенную выдвижную лестницу, длина которой в сложенном состоянии - 4,4 метра, а в разложенном - 10,7 метра. Весит конструкция порядка 45 килограммов. Коллеги сняли это на видео, остальные пожарные решили повторить упражнения, таким образом получился необычный челлендж», - говорится в сообщении.


К необычной «эстафете» уже присоединились пожарные части №12. Они, в свою очередь, сделали вызов спасателям первой части.



Для справки: челлендж - жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в Сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или неограниченному кругу пользователей.



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Комментарии ( 1 )

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Raiders (Посетители) Сегодня, 19:10
вот так-бы зарплату поднимали...
 
 

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