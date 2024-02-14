Зоозащитники высказались против предложенных экс-акимом Актау поправок об обязательной эвтаназии животных

- Применение эвтаназии для регулирования численности животных, которые больны, проявляют неоправданную агрессию, не обустроены и не востребованы зоозащитными организациями и иными лицами в течение 15 дней, если это бродячие животные, и в течение 60 дней, если это безнадзорные животные. Комитет готов принять в работу законопроект и подготовить по нему заключение, - сказал на заседании депутат Мажилиса Едил Жанбыршин.

- К депутату, который инициировал внесение «гуманных» поправок в закон, много вопросов. К примеру, на какие средства зоозащитные организации будут содержать животных из отловов? Что было сделано, чтобы приюты и фонды существовали? Например, фонд «Шанс» стучал во все двери, им неоднократно было обещано предоставить небольшой земельный участок на протяжении многих лет. В итоге участок в складчину купили обычные люди. Как вы собираетесь отличать, какие животные должны содержаться 15 суток, а какие 60? Как будет налажен механизм пристройства животных, если в 2023 году новоиспеченный отлов (в Актау - прим.автора) нигде ни разу не публиковал информацию об отловленных животных? Как вы собираетесь контролировать деятельность «отловщиков» дабы избежать коррупционную составляющую, которая, безусловно, присутствует? Вы сами посещали хоть один отлов или приют, хотелось бы, чтобы вы были информированы о положении дел в родном Мангистауском регионе. Вы знаете, что нигде по области нет ни одной ветклиники для домашних любимцев! Ни один государственный ветеринар не умеет и не знает, как проводят операции по биокастрации, - написала зоозащитница.

- Вы знаете, что отлов уничтожал собак, выпущенных по программе «Отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск» (ОСВВ), причем, процедуры были оплачены из волонтёрских сборов (ОСВВ)? Где, хотя бы в Мангистауской области, вы видели пункты временного содержания животных? Их нет. Вы знаете о санитарных нормах содержания животных в отловах и о том, что их никто не соблюдает и не собирается? Вы знаете о том, что сегодня достаточно написать в заявлении слово «агрессивная» и это служит основанием для уничтожения всех собак, которые будут найдены в указанном районе? Вы знаете о том, что в нашем регионе из-за тяжёлых климатических условий бездомному животному практически не выжить, следовательно, все собаки, попавшие в отловы или под отстрелы, владельческие, но никто ещё ни разу не понес ответственности за самовыгул. Вы в курсе, что наш регион уже называют одной из столиц живодеров Казахстана. Вы знаете о том, что в нашем регионе проводятся разного уровня, так скажем, собачьи бои? Причем, в этих мероприятиях учавствуют дети и подростки. Вы видели, в каком состоянии животные после «общения» с детьми? А вы видели, как страшно умирали отловленные животные в актауском отлове? - обратилась к бывшему акиму Ирина Болатова.

В СМИ сообщается, что законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон «Об ответственном обращении с животными» разработан и инициирован депутатами Парламента в целях повышения ответственного обращения с животными и регулирования численности бродячих и безнадзорных животных.Зоозащитники Актау выступают против поправок в закон, предоставляющий право на усыпление бездомных больных собак.Зоозащитница Ирина Болатова, руководитель общественной организации «Шанс», в социальной сети написала, что у нее много вопросов к новым поправкам в законе, но она не видит смысла их задавать, потому что, по словам женщины, к мнению зоозащитников сегодня не прислушиваются.Ирина Болатова также привела данные о том, что в 2023 году не было закуплено ни одного чипа для социально уязвимых групп населения. Зоозащитница задала депутату еще несколько вопросов.