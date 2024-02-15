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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 175

Сколько уголовных преступлений совершила молодёжь Мангистау в январе текущего года

В январе текущего года уголовные правонарушения в РК совершили 1,6 тысячи человек в возрасте от 12–29 лет. Этот показатель на 6,7% меньше, чем годом ранее. В Мангистауской области зафиксировано 62 криминальных эпизода с участием молодёжи, сообщает портал ranking.kz.

Фото с сайта culture.ru
Среди всех правонарушений в стране только 19 человек были в возрасте от 14 до 15 лет, 101 человек — в возрасте 16-17 лет, 349 человек — в возрасте 18–20 лет, 1,1 тысячи человек — в возрасте 21–29 лет.

В том числе 226 человек совершили проступки, 1,4 тысячи человек — преступления, в том числе 267 человек совершили правонарушения небольшой степени тяжести, 577 человек — средней тяжести, 441 человек — тяжкой степени, 73 человека — особо тяжкие, передаёт ranking.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года уголовные правонарушения совершили 1,7 тыс. человек в возрасте 12–29 лет, плюс 25,1% за год.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений казахстанцы в возрасте 12–29 лет совершили в южных густонаселённых регионах. Чаще всего молодёжь попадалась на таких правонарушениях в Алматы: 294 человека — на 15% меньше, чем годом ранее.

Далее расположились Астана (207 человек, минус 3,7%), Алматинская область (103 человека, минус 8,8%), Шымкент (93 человека) и Туркестанская область (86 человек). В Мангистауской области зафиксировано 62 преступления, совершенных лицами от 12 до 29 лет.

Сколько уголовных преступлений совершила молодёжь Мангистау в январе текущего года


Чаще всего молодые люди совершали уголовные правонарушения по статье «Кража»: 514 человек — на 8,5% меньше, чем годом ранее.

«Популярными» также оказались случаи мошенничества (267 человек, минус 1,8%) и мелкие хищения (111 человек, минус 6,7%). Далее идут хулиганство (88 человек), грабёж (80 человек), нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (68 человек) и незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта (57 человек).

Сколько уголовных преступлений совершила молодёжь Мангистау в январе текущего года


Тем временем МВД проводит комплексную работу по выявлению и пресечению преступной деятельности наиболее криминальных группировок из числа молодёжи. Недавно департамент по борьбе с организованной преступностью МВД проинформировал о задержании двух таких группировок в городах Шымкент и Павлодар, участники которых арестованы, идёт расследование. Зачастую подобные группировки совершают преступления латентного характера, то есть по ним потерпевшие в полицию не обращаются из-за угроз со стороны участников группировок.



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