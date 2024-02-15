Сколько уголовных преступлений совершила молодёжь Мангистау в январе текущего года

Фото с сайта culture.ru
Среди всех правонарушений в стране только 19 человек были в возрасте от 14 до 15 лет, 101 человек — в возрасте 16-17 лет, 349 человек — в возрасте 18–20 лет, 1,1 тысячи человек — в возрасте 21–29 лет.
В том числе 226 человек совершили проступки, 1,4 тысячи человек — преступления, в том числе 267 человек совершили правонарушения небольшой степени тяжести, 577 человек — средней тяжести, 441 человек — тяжкой степени, 73 человека — особо тяжкие, передаёт ranking.kz.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года уголовные правонарушения совершили 1,7 тыс. человек в возрасте 12–29 лет, плюс 25,1% за год.
В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений казахстанцы в возрасте 12–29 лет совершили в южных густонаселённых регионах. Чаще всего молодёжь попадалась на таких правонарушениях в Алматы: 294 человека — на 15% меньше, чем годом ранее.
Далее расположились Астана (207 человек, минус 3,7%), Алматинская область (103 человека, минус 8,8%), Шымкент (93 человека) и Туркестанская область (86 человек). В Мангистауской области зафиксировано 62 преступления, совершенных лицами от 12 до 29 лет.
Чаще всего молодые люди совершали уголовные правонарушения по статье «Кража»: 514 человек — на 8,5% меньше, чем годом ранее.
«Популярными» также оказались случаи мошенничества (267 человек, минус 1,8%) и мелкие хищения (111 человек, минус 6,7%). Далее идут хулиганство (88 человек), грабёж (80 человек), нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (68 человек) и незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта (57 человек).
Тем временем МВД проводит комплексную работу по выявлению и пресечению преступной деятельности наиболее криминальных группировок из числа молодёжи. Недавно департамент по борьбе с организованной преступностью МВД проинформировал о задержании двух таких группировок в городах Шымкент и Павлодар, участники которых арестованы, идёт расследование. Зачастую подобные группировки совершают преступления латентного характера, то есть по ним потерпевшие в полицию не обращаются из-за угроз со стороны участников группировок.
В том числе 226 человек совершили проступки, 1,4 тысячи человек — преступления, в том числе 267 человек совершили правонарушения небольшой степени тяжести, 577 человек — средней тяжести, 441 человек — тяжкой степени, 73 человека — особо тяжкие, передаёт ranking.kz.
Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года уголовные правонарушения совершили 1,7 тыс. человек в возрасте 12–29 лет, плюс 25,1% за год.
В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений казахстанцы в возрасте 12–29 лет совершили в южных густонаселённых регионах. Чаще всего молодёжь попадалась на таких правонарушениях в Алматы: 294 человека — на 15% меньше, чем годом ранее.
Далее расположились Астана (207 человек, минус 3,7%), Алматинская область (103 человека, минус 8,8%), Шымкент (93 человека) и Туркестанская область (86 человек). В Мангистауской области зафиксировано 62 преступления, совершенных лицами от 12 до 29 лет.
Чаще всего молодые люди совершали уголовные правонарушения по статье «Кража»: 514 человек — на 8,5% меньше, чем годом ранее.
«Популярными» также оказались случаи мошенничества (267 человек, минус 1,8%) и мелкие хищения (111 человек, минус 6,7%). Далее идут хулиганство (88 человек), грабёж (80 человек), нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (68 человек) и незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта (57 человек).
Тем временем МВД проводит комплексную работу по выявлению и пресечению преступной деятельности наиболее криминальных группировок из числа молодёжи. Недавно департамент по борьбе с организованной преступностью МВД проинформировал о задержании двух таких группировок в городах Шымкент и Павлодар, участники которых арестованы, идёт расследование. Зачастую подобные группировки совершают преступления латентного характера, то есть по ним потерпевшие в полицию не обращаются из-за угроз со стороны участников группировок.
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