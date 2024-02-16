Чем можно кормить школьников в Мангистау

- Завтрак должен состоять из горячего блюда, яиц, бутерброда со сливочным маслом или сыром. На обед - первое, второе блюдо из мяса, курицы или рыбы с гарниром, а также салат из вареных овощей. В полдник в меню включают молоко, кисломолочную продукцию, кисель или сок с булочными или кондитерскими изделиями без крема. Блюда должны быть разнообразные каждый день и содержать белки, жиры и углеводы, - пояснил Асылбек Шаров.



- Эти требования отражены в приказе министра здравоохранения Республики Казахстан. Он нацелен на обеспечение безопасности детей, ведь школьные столовые, пищеблоки в организациях дошкольного образования и интернатах являются объектами высокой эпидемиологической значимости, - отметил Асылбек Шаров.



Санитарные врачи Мангистау рассказали о нормах питания в общеобразовательных учреждениях.По данным департамента, ежедневно в рацион питания школьников включают мясо, молоко, сливочное и растительное масла, хлеб ржаной и (или) пшеничный, а также овощи и сахар. Рыбу, яйца, сыр, творог, мясо птицы включают не реже одного раза в неделю.Для школьников, обучающихся в первую смену, предусматривается одно- или двухразовое питание: второй завтрак или второй завтрак и обед. Для второй смены – полдник, для групп продленного дня – второй завтрак, обед и полдник. При круглосуточном пребывании детей предусматривается пятиразовое питание.Он отметил, что в школах исключается установка аппаратов для автоматической реализации пищевой продукции. Кроме того, не разрешается реализация кислородных коктейлей в качестве массовой оздоровительной процедуры.