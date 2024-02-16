Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 16 Февраля
+4...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.68 KZT
  • €1 = 483 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 18:42

Просмотров: 2156

Ждать ли потепления в ближайшие дни, рассказали синоптики Мангистау

Неутешительный для поклонников тёплой погоды прогноз составили специалисты РГП «Казгидромет» Министерства Экологии и природных ресурсов РК по Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В ближайшие пять дней, говорят синоптики, жителей ожидает преимущественно минусовая температура воздуха, временами сильный ветер, а на следующей неделе осадки в виде снега и дождя.

«20 февраля днем на западе, 21 февраля на западе, 22 февраля на западе, юге, 23 февраля на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный 19-14 м/с, 18-19 февраля на западе , юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Небольшое повышение температуры воздуха ночью от минус 3-8 (на север минус 13) до 0 - + 5 (на севере -8), днем повышение от -5 - 0 (на севере -8), до 0 -5 тепла (на севере до -3)», - говорится в сообщении.


Таким образом, на протяжении пяти последующих дней температура воздуха в Мангистау хоть и будет повышаться, но незначительно.

Для справки: на севере области расположен крупный Железнодорожный район – Бейнеуский. На юге области раскинулся Каракиянский район. Мангистауский район относится к восточной стороне региона. Областной центр (Актау) и Мунайлинский районы - к западной его части.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика