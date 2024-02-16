Ждать ли потепления в ближайшие дни, рассказали синоптики Мангистау

«20 февраля днем на западе, 21 февраля на западе, 22 февраля на западе, юге, 23 февраля на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный 19-14 м/с, 18-19 февраля на западе , юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Небольшое повышение температуры воздуха ночью от минус 3-8 (на север минус 13) до 0 - + 5 (на севере -8), днем повышение от -5 - 0 (на севере -8), до 0 -5 тепла (на севере до -3)», - говорится в сообщении.

В ближайшие пять дней, говорят синоптики, жителей ожидает преимущественно минусовая температура воздуха, временами сильный ветер, а на следующей неделе осадки в виде снега и дождя.Таким образом, на протяжении пяти последующих дней температура воздуха в Мангистау хоть и будет повышаться, но незначительно.расположен крупный Железнодорожный район – Бейнеуский.раскинулся Каракиянский район. Мангистауский район относитсярегиона. Областной центр (Актау) и Мунайлинский районы -