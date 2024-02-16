Ждать ли потепления в ближайшие дни, рассказали синоптики Мангистау

Фото из архива Lada.kz
В ближайшие пять дней, говорят синоптики, жителей ожидает преимущественно минусовая температура воздуха, временами сильный ветер, а на следующей неделе осадки в виде снега и дождя.
Таким образом, на протяжении пяти последующих дней температура воздуха в Мангистау хоть и будет повышаться, но незначительно.
Для справки: на севере области расположен крупный Железнодорожный район – Бейнеуский. На юге области раскинулся Каракиянский район. Мангистауский район относится к восточной стороне региона. Областной центр (Актау) и Мунайлинский районы - к западной его части.
«20 февраля днем на западе, 21 февраля на западе, 22 февраля на западе, юге, 23 февраля на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный 19-14 м/с, 18-19 февраля на западе , юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Небольшое повышение температуры воздуха ночью от минус 3-8 (на север минус 13) до 0 - + 5 (на севере -8), днем повышение от -5 - 0 (на севере -8), до 0 -5 тепла (на севере до -3)», - говорится в сообщении.
Таким образом, на протяжении пяти последующих дней температура воздуха в Мангистау хоть и будет повышаться, но незначительно.
Для справки: на севере области расположен крупный Железнодорожный район – Бейнеуский. На юге области раскинулся Каракиянский район. Мангистауский район относится к восточной стороне региона. Областной центр (Актау) и Мунайлинский районы - к западной его части.
Оставьте свой комментарий первым.