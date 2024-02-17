Актау убирают от снега

Работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» на ночном дежурстве и утром в целях обеспечения безопасности дорожного движения в первую очередь провели работы по очистке опасных зон (спуск, подъем) на остановках и пешеходных дорожках. В данных работах задействовано 35 рабочих, пять мастеров, три МАЗа-пескоразбрасывателя, один погрузчик, три «ГАЗели» и три автобуса.Засыпано смесью из 24 кубических метров песка и 10 тонн соли на дорогах возле «Асар-С», у больницы «Ана мен бала», между 7 и 8 микрорайонами, у памятника «Кашагану» и торгового дома «Ардагер», возле ЖК «Тамшалы», между 9 и 14 микрорайонами, между 9 и 10 микрорайонами, между 14 и 15 микрорайонами и возле «Самал резиденции».Кроме того, в работе по засыпке песком и солью внутримикрорайонных дорог задействовано около 300 сотрудников компании «Акжол+К». Использовано четыре тонны песчано-соляной смеси.В настоящее время сотрудниками компании проводятся работы по уборке от снега автомобильных и пешеходных дорожек внутри микрорайонов.