Какие дороги закрыли в Мангистау

В связи с обильными осадками и усилением ветра в департаменте полиции призывают автовладельцев избегать дальние поездки.По данным «КазАвтоЖол», введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Доссор-Кульсары-Бейнеу-Сайотес-Шетпе-Жетыбай-Актау (718-786 километры), а также Жетыбай-Жанаозен-граница Туркменистана (0-64 километры).