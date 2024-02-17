Модернизировать МАЭК предложила турецкая компания

- Этот проект будет очень важен для энергокомбината и внесет свой вклад в его развитие, - отметили в компании.

Руководящему составу ТОО «МАЭК» презентовали проект парогазовой установки (ПГУ) с комбинированным циклом мощностью до 180 МВт. Представили ее технические характеристики, рассказали о преимуществах и уведомили о готовности к поэтапному строительству ПГУ в короткие сроки для удовлетворения потребностей области в электроэнергии.Стороны договорились проработать вопрос с технической точки зрения и рассмотреть приемлемые механизмы финансирования.