Утонувшие в темноте: о проблеме со светом заявляют жители пригорода Актау

Жители села Сайын Шапагатов говорят о том, что проблемы с электроэнергией возникают из раза в раз при непогоде.В селе Акшукур такая же ситуация произошла в ночь на 17 февраля.В пресс-службе акимата Тупкараганского района сообщили, что вчера в связи с аварийным отключением жители нескольких улиц в селах Акшукур и Сайын Шапагатов остались без света.Специалисты коммунального предприятия установили причины аварии и провели работу.