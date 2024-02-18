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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:01

Просмотров: 252

Утонувшие в темноте: о проблеме со светом заявляют жители пригорода Актау

Постоянные перебои с электричеством стали причиной обращения жителей сел Акшукур и Сайын Шапагатов.

Фото жителей села Акшукур
Жители села Сайын Шапагатов говорят о том, что проблемы с электроэнергией возникают из раза в раз при непогоде.

Утонувшие в темноте: о проблеме со светом заявляют жители пригорода Актау


В селе Акшукур такая же ситуация произошла в ночь на 17 февраля.

Утонувшие в темноте: о проблеме со светом заявляют жители пригорода Актау


В пресс-службе акимата Тупкараганского района сообщили, что вчера в связи с аварийным отключением жители нескольких улиц в селах Акшукур и Сайын Шапагатов остались без света.
Специалисты коммунального предприятия установили причины аварии и провели работу.



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Комментарии ( 1 )

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