На уборку в новом центре временной передержки животных приглашают жителей Актау

- Чем больше нас будет, тем быстрее и продуктивнее мы проведем уборку. Приглашаем вас поехать с нами, сделать доброе дело и провести время с пользой. В зависимости от количества желающих, мы можем организовать транспорт, - говорят волонтеры.

Как сообщают волонтеры «Клуба добряков Актау», после приобретения участка необходимо перевезти сюда более 300 собак с вольерами. Это большой объем работ, поэтому они нуждаются в помощи. Плюс ко всему, для переезда и установки вольеров нужны средства.В это воскресенье, 18 февраля, в 11:00, волонтерское движение «Клуба добряков Актау» планирует провести уборку на территории нового центра временной передержки. В связи с этим жителей Актау приглашают принять участие в данной акции.