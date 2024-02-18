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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 07:51

Просмотров: 686

На уборку в новом центре временной передержки животных приглашают жителей Актау

Для нового центра временной передержки ОФ «Шанс» удалось собрать средства. Теперь же, говорят волонтеры, требуется убрать скопившийся там мусор.

Фото организаторов
Как сообщают волонтеры «Клуба добряков Актау», после приобретения участка необходимо перевезти сюда более 300 собак с вольерами. Это большой объем работ, поэтому они нуждаются в помощи. Плюс ко всему, для переезда и установки вольеров нужны средства.

На уборку в новом центре временной передержки животных приглашают жителей Актау


В это воскресенье, 18 февраля, в 11:00, волонтерское движение «Клуба добряков Актау» планирует провести уборку на территории нового центра временной передержки. В связи с этим жителей Актау приглашают принять участие в данной акции.

На уборку в новом центре временной передержки животных приглашают жителей Актау


- Чем больше нас будет, тем быстрее и продуктивнее мы проведем уборку. Приглашаем вас поехать с нами, сделать доброе дело и провести время с пользой. В зависимости от количества желающих, мы можем организовать транспорт, - говорят волонтеры.


Куратор Сабина: 8 701 880 7779



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Комментарии ( 1 )

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-2
  • Феникс
  • fox1167
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  • xerox
 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 08:52
А сколько платить будут? Вот делать нечего собакам мусор убирать.
 
 

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