Диляра Кайдарова: Рак шейки матки - это единственное онкологическое заболевание, которое можно предотвратить

- Мы планируем модернизировать скрининг РШМ, внедрив ВПЧ (вирус папилломы человека) - тестирование женщин. При выявлении ВПЧ пациентки будут проходить дальнейший уровень обследования. Если ВПЧ не будет обнаружено, то повторное тестирование женщины смогут пройти через пять лет. Проектом будут охвачены женщины от 35 до 55 лет, поскольку в этой возрастной группе самая высокая заболеваемость РШМ. Хочу напомнить, что рак шейки матки - это единственное онкологическое заболевание, которое можно предотвратить, - подчеркнула главный онколог страны.

- Вакцинация девочек будет проводиться только с разрешения родителей (хотя такое разрешение не требуется нигде в мире), поскольку в Казахстане есть большое антивакцинальное сообщество. Наш институт (Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии/КазНИИОиР) провел собственное исследование, в ходе которого было доказано и подтверждено патоморфологами Словении, что ВПЧ16 и ВПЧ18 являются причиной возникновения РШМ, - рассказала профессор Кайдарова.

По словам академика, в 2022 году этим видом рака заболели 1 900 женщин, на сегодня эта цифра возросла до 2 035 случаев.Напомним, с 1 сентября этого года в Казахстане стартует вакцинация девочек 11 лет (до первого опыта половой жизни).