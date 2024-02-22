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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:36

Просмотров: 415

Диляра Кайдарова: Рак шейки матки - это единственное онкологическое заболевание, которое можно предотвратить

В Казахстане отмечается рост числа онкологических больных, особенно среди женского населения. На первом месте по общей онкозаболеваемости значится рак молочной железы. Рак шейки матки (РШМ) поднялся с восьмой строчки на пятую. Между тем это единственное онкологическое заболевание, которое можно предотвратить с помощью вакцинации. Об этом рассказала Диляра Кайдарова, главный онколог страны.

Диляра Кайдарова, главный онколог РК. Фото предоставлено пресс-службой КазНИИОиР
По словам академика, в 2022 году этим видом рака заболели 1 900 женщин, на сегодня эта цифра возросла до 2 035 случаев.

- Мы планируем модернизировать скрининг РШМ, внедрив ВПЧ (вирус папилломы человека) - тестирование женщин. При выявлении ВПЧ пациентки будут проходить дальнейший уровень обследования. Если ВПЧ не будет обнаружено, то повторное тестирование женщины смогут пройти через пять лет. Проектом будут охвачены женщины от 35 до 55 лет, поскольку в этой возрастной группе самая высокая заболеваемость РШМ. Хочу напомнить, что рак шейки матки - это единственное онкологическое заболевание, которое можно предотвратить, - подчеркнула главный онколог страны.


Напомним, с 1 сентября этого года в Казахстане стартует вакцинация девочек 11 лет (до первого опыта половой жизни).

- Вакцинация девочек будет проводиться только с разрешения родителей (хотя такое разрешение не требуется нигде в мире), поскольку в Казахстане есть большое антивакцинальное сообщество. Наш институт (Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии/КазНИИОиР) провел собственное исследование, в ходе которого было доказано и подтверждено патоморфологами Словении, что ВПЧ16 и ВПЧ18 являются причиной возникновения РШМ, - рассказала профессор Кайдарова.


Как уберечь себя от РШМ? Первое - это вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), второе - скрининг, третье - лечение предраковых процессов, добавила главный онколог страны.



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Комментарии ( 1 )

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e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 16:24
Как будто наших врачей это волнует. В клинику Ясин чтобы попасть к гинекологу, 4 недели требуется. И чтобы пройти одну диагностику, надо тоже ходить по несколько приему, сначала записываешься к самому врачу это от 2 до 4 недель, потом еле как попадаешь, потом записывается на саму диагностику, это тоже не в день к приему врачу, а отдельно, это занимает тоже несколько дней. У нас половина женщин уже наверное болеют раком шейки матки, только они об этом не знают, потому что уже забили на эти приему к врачу, потому что нуууууууууууууууууууууууууу очень трудно попасть к ним. Если заболеем, можем на них в СУД подать?
 
 

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