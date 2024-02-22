Видео с крокодилами снято не в поселке Акшукур Мангистауской области

«Деревьев многовато для Акшукура»



«А их разговоры явно не на казахском никого не смутили?»

«Самое жестокое существо в мире - это человек, разрушает все вокруг. Потом жалуются на жизнь, карма и бумеранг не дремлют»

Позже блогер Азамат Сарсенбаев также разместил у себя нашумевший видеоролик. Он сообщил, что кадры эти сняты на крокодиловой ферме в Китае.Выдохнувшие жители Мангистау тут же начали замечать факты, указывающие на фейковость этой новости.Впрочем, большинство пользователей обратили внимание на жестокость мужчины, избивающего рептилий. Казахстанцы выразили сочувствие крокодилам.