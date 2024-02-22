Видео с крокодилами снято не в поселке Акшукур Мангистауской области

Кадр из видео
Позже блогер Азамат Сарсенбаев также разместил у себя нашумевший видеоролик. Он сообщил, что кадры эти сняты на крокодиловой ферме в Китае.
Выдохнувшие жители Мангистау тут же начали замечать факты, указывающие на фейковость этой новости.
Впрочем, большинство пользователей обратили внимание на жестокость мужчины, избивающего рептилий. Казахстанцы выразили сочувствие крокодилам.
Выдохнувшие жители Мангистау тут же начали замечать факты, указывающие на фейковость этой новости.
«Деревьев многовато для Акшукура»
«А их разговоры явно не на казахском никого не смутили?»
«А их разговоры явно не на казахском никого не смутили?»
Впрочем, большинство пользователей обратили внимание на жестокость мужчины, избивающего рептилий. Казахстанцы выразили сочувствие крокодилам.
«Самое жестокое существо в мире - это человек, разрушает все вокруг. Потом жалуются на жизнь, карма и бумеранг не дремлют»