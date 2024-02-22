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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 568

Видео с крокодилами снято не в поселке Акшукур Мангистауской области

В местных пабликах распространяется видео, на котором около кирпичного забора «беснуются» крокодилы. Распространитель ролика написал, что данные кадры сняты в поселке Акшукур. Однако пользователи Сети признали это утверждение фейком.

Кадр из видео
Позже блогер Азамат Сарсенбаев также разместил у себя нашумевший видеоролик. Он сообщил, что кадры эти сняты на крокодиловой ферме в Китае.

Выдохнувшие жители Мангистау тут же начали замечать факты, указывающие на фейковость этой новости.

«Деревьев многовато для Акшукура»

«А их разговоры явно не на казахском никого не смутили?»



Впрочем, большинство пользователей обратили внимание на жестокость мужчины, избивающего рептилий. Казахстанцы выразили сочувствие крокодилам.

«Самое жестокое существо в мире - это человек, разрушает все вокруг. Потом жалуются на жизнь, карма и бумеранг не дремлют»





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Комментарии ( 1 )

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  • sergeiK71
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:54
Забор явно быздын ракушечник тен салын ган devil
 
 

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