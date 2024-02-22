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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Вчера, 18:09

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В ТЦ «Shum» в Актау спасатели провели учения

В Актау в рамках акции «Қауіпсіз сауда» прошли пожарно-тактические учения в ТЦ «Shum», организованные городским управлением по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города Актау
В акции задействованы 6 единиц спецтехники и 16 сотрудников личного состава УЧС. Сотрудники УЧС разъяснили предпринимателям требования пожарной безопасности в торговых центрах, рассказали о конкретных действиях в случае ЧП. В ходе учения были розданы специальные памятки.

В ТЦ «Shum» в Актау спасатели провели учения


«Акция направлена на предупреждение и снижение риска возникновения пожаров в торговых центрах. Пожарно-тактические учения проводятся во всех торговых центрах города. Республиканская акция «Қауіпсіз сауда» продлится до 22 февраля», - сказал главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Максат Шапхатов.


В ТЦ «Shum» в Актау спасатели провели учения



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