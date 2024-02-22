В ТЦ «Shum» в Актау спасатели провели учения

«Акция направлена на предупреждение и снижение риска возникновения пожаров в торговых центрах. Пожарно-тактические учения проводятся во всех торговых центрах города. Республиканская акция «Қауіпсіз сауда» продлится до 22 февраля», - сказал главный специалист управления по чрезвычайным ситуациям города Актау Максат Шапхатов.

В акции задействованы 6 единиц спецтехники и 16 сотрудников личного состава УЧС. Сотрудники УЧС разъяснили предпринимателям требования пожарной безопасности в торговых центрах, рассказали о конкретных действиях в случае ЧП. В ходе учения были розданы специальные памятки.