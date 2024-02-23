На субботник в Центр временной передержки бездомных животных приглашают жителей Актау

- Купить землю - было одно дело, но теперь надо всех подопечных перевезти на новый участок. Это большой объем работы, рук не хватает. Для переезда и установки вольеров, необходимы финансы. Сейчас самое время помочь фонду физически. Приглашаем вас поехать с нами, сделать доброе дело и провести время с пользой, - рассказали в организации.



Волонтеры «Клуба добряков Актау» просят жителей города о помощи. Дело в том, что 24 февраля в 11:00 на новой территории ЦВП будет проходить субботник, после чего нужно будет перевезти более 300 собак с вольерами в новое место.Как отметили волонтеры, транспорт для вывоза мусора будет организован с их стороны.Куратор мероприятия: Сабина - 8 701 880 7779.