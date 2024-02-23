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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:01

Просмотров: 289

На субботник в Центр временной передержки бездомных животных приглашают жителей Актау

Волонтёрское движение «Клуб добряков Актау» планирует провести субботник в новом месте для Центра временной передержки (ЦВП). После чего туда нужно будет перевезти более 300 собак с вольерами, в связи с чем волонтеры фонда просят помощи у горожан.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Волонтеры «Клуба добряков Актау» просят жителей города о помощи. Дело в том, что 24 февраля в 11:00 на новой территории ЦВП будет проходить субботник, после чего нужно будет перевезти более 300 собак с вольерами в новое место.

- Купить землю - было одно дело, но теперь надо всех подопечных перевезти на новый участок. Это большой объем работы, рук не хватает. Для переезда и установки вольеров, необходимы финансы. Сейчас самое время помочь фонду физически. Приглашаем вас поехать с нами, сделать доброе дело и провести время с пользой, - рассказали в организации.

Как отметили волонтеры, транспорт для вывоза мусора будет организован с их стороны.

Куратор мероприятия: Сабина - 8 701 880 7779.



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