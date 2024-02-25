Учителям в Мангистау раздали памятки

Фактов мошенничества не становится, несмотря на то, что постоянно говорится о способах их предотвращения. Об этом говорят в транспортной полиции.Сотрудники линейного отделения полиции на станции Бейнеу и отдела полиции Бейнеуского района посетили все организации образования района.Среди учителей были распространены памятки о мошенничестве, в том числе об интернет-мошенниках, с указанием способов избежать их уловоков.