Принуждают к продолжению забастовки в West Oil: полиция начала расследование

- Призываем граждан по фактам угрозы насилием, давления и обмана обращаться в органы внутренних дел и не поддаваться на провокации, - обратились в полиции.

В соцсетях распространяется информация о том, что работников ряда предприятий в Мангистауской области обманом и угрозой насилия принуждают продолжать участвовать в забастовках.В частности, такая ситуация происходит в коллективе ТОО «West Oil Software», где забастовка работников судом признана незаконной и подлежит прекращению.Отдельные рабочие ТОО «West Oil Software», общее число которых достигло свыше 100 человек, отказались от участия в незаконной забастовке и приступили к своим трудовым обязанностям. Однако, они сталкиваются с угрозами, насилием и давлением со стороны активистов. Также сообщается, что подобные действия допускаются и в адрес работников, продолжающих участие в незаконной забастовке.По данному факту будет проведена подробная проверка.На сегодня департаментом полиции области ведется досудебное расследование по части 2 статьи 402 УК РК по фактам призывов к продолжению участия в незаконной забастовке.Правовая оценка указанным противоправным действиям лиц, причастных к ним, будет дана в рамках досудебного расследования данного уголовного дела.