Политической провокацией назвал эксперт протесты в Мангистау

- У нас такой стереотип уже сложился, отчасти он был обоснован, но потом, как мы видим, эта тема превратилась в политическую спекуляцию, по сути. Был популяризирован миф о событиях в Жанаозене 2011 года, причем, в очень однобокой интерпретации, который был взят на вооружение как оппозиционными фигурами, так и местными теневыми элитами, продолжившими эксплуатацию этой темы уже в своих интересах. Попытка государственного переворота в январе 2022 года также была замаскирована под так называемые газовые митинги, социальный протест и так далее. Хотя изначально была достаточно очевидна сценарность этих событий. В последующие годы мы столкнулись с рядом так называемых протестов нефтяников, которые, заметьте, упорно продолжают называть законными забастовками, защитой трудовых прав. Их участников все называют нефтяниками, хотя, в принципе, речь идет о сервисных компаниях - не добывающих, а обслуживающих эту сферу. Причем все эти «забастовки» построены по одной и той же модели. Все хотят попасть в штат, все хотят выиграть тендеры. Прошлогодняя так называемая забастовка рабочих «БерАли Мангистау Company» очень хорошо показала сценарность такого рода акций. Тогда стереотип о нарушении трудовых прав нефтяников Мангистау был использован с целью изменения тендера и получения незаконных преференций. Точно так же с конца прошлого года ситуация развивается и вокруг компании West Oil Software, - сообщил политолог.

- Это не нефтяники, и не забастовка, а конкретная политическая провокация, у которой, скорее всего, есть конкретные заказчики. Мы видим, что идет активная работа по созданию очага напряженности, которая получает информационную поддержку со стороны некоторых СМИ, соцсетей, тиражирующих месседж о незаконных действиях «КазМунайГаза» и необходимости защиты законных прав рабочих. Но ни о каких законных правах на самом деле речь не идет. С одной стороны, это манипуляции разных теневиков, которые пытаются получить доступ к бюджетным средствам, и где-то решить свои те или иные вопросы. С другой стороны, мы видим, что провоцируется конфликт. Создается упорный миф о том, что якобы «КазМунайГаз», Министерство энергетики, в целом правительство и государство нарушают трудовые права «бедных мангистауских нефтяников». Эта тема раскачивается во многом в угоду дестабилизации социальной обстановки в Казахстане, - заявил эксперт.

- Компания пока еще пытается вести переговоры, увещевать, предлагать выйти обратно на работу. Хотя самый логичный и законный шаг в этих условиях - увольнение протестующих и проведение открытого набора среди безработных в регионе. Тем более они уже сами об этом просят. Конфликт возникает уже не между властью и протестующими, а между безработными и протестующими, - отметил Данияр Ашимбаев.

- Скорее всего, работодатель перейдет к точечным увольнениям. Сначала речь пойдет о единицах, затем - о десятках. И тут уже перед протестующими встанет вопрос о том, что они будут делать дальше. Это зависит от того насколько стоящие за конфликтом теневики готовы будут идти на обострение. Думаю, что государство не допустит повторения январских событий. Все-таки, по линии КНБ, МВД, прокуратуры и армии за два года было проделано немало работы. Когда те или иные акции протеста приобретают нездоровую политическую тональность, то их уже надо воспринимать как провокацию, направленную на конкретные негативные действия, - подытожил эксперт.

В своем Telegram-канале Данияр Ашимбаев отметил, что последние несколько видеообращений объединяют два важных факта: во-первых, это не забастовки, а во-вторых, это не нефтяники.С политологом связался корреспондент Tengrinews.kz, которому он прокомментировал свою позицию.Как говорит Данияр Ашимбаев, в казахстанском обществе сложился стереотип о нефтяниках Мангистау, трудовые права которых регулярно нарушаются, и потому они вынуждены выходить на акции протеста и забастовки, чтобы их защитить.Ситуацию в регионе сегодня Данияр Ашимбаев считает не социальным протестом и даже не коммерческим спором, а провокацией в отношении государства, у которой есть свои бенефициары.Политолог считает, что в сложившихся условиях «КазМунаГаз» достаточно грамотно выстраивает политическую, информационную и правовую работу, что не дает поводов для более жестких провокаций.Вместе с тем, эксперт полагает, что увольнения не заставят себя ждать, поскольку «забастовка» приносит достаточно серьезные убытки, а «гуманитарные» меры воздействия уже исчерпывают себя.