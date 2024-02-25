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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:24

Просмотров: 1425

Ожидание и реальность в Актау: знак установили, а остановку нет

Жители 7 микрорайона просили чиновников установить дорожный знак и оборудовать автобусную остановку за
домом №3.

Фото жителей 7 микрорайона
На этой неделе, как сообщили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, у «кармашка» за домом №3 в 7 микрорайоне установили дорожный знак «Автобусная остановка».

Ожидание и реальность в Актау: знак установили, а остановку нет


Остановочный же пункт власти пообещали оборудовать до конца этого года. Причину столь затяжного процесса чиновники не объяснили.

Напомним, жители просили установить соответствующий дорожный знак о наличии остановки, а также крытый павильон.



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Комментарии ( 2 )

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  • Papirosso
  • Yevgeniy 24
  • Кинст
  • Tankushka
  • rastolkuy
 Космос (Посетители) Сегодня, 10:09
Этот "карманчик" очень давно был сооружен в частном порядке тогдашним владельцем магазина для личного авто и клиентов. Ни размеры, ни качество покрытия не позволяют использовать этот "карман" под остановку маршрутных автобусов. Видимо, акимат решил схитрить при оформлении маршрута и, вместо того, чтобы построить "правильную" остановку, просто воткнул знак... ;)
По бумажкам в городе появилась автобусная остановка, а горожане это не почувствовали... )))
 
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  • ЁмоЁ
  • Yevgeniy 24
  • Papirosso
  • rastolkuy
 Кинст (Посетители) Сегодня, 08:56
Остановка 1-2 – точно такая же ситуация. Она вроде есть, но её как бы и нет (с точки зрения оборудования). К тому же, она довольно часто забита машинами, владельцы которых заходят в аптеку. Некоторые думают о других и ставят машины ближе к краю остановки, а многие прямо на середине и им пофиг, что большой автобус не вмещается и вынужден останавливаться на дороге, создавая затор
 
 

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