Ожидание и реальность в Актау: знак установили, а остановку нет

Фото жителей 7 микрорайона
На этой неделе, как сообщили в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог, у «кармашка» за домом №3 в 7 микрорайоне установили дорожный знак «Автобусная остановка».
Остановочный же пункт власти пообещали оборудовать до конца этого года. Причину столь затяжного процесса чиновники не объяснили.
Напомним, жители просили установить соответствующий дорожный знак о наличии остановки, а также крытый павильон.
Остановочный же пункт власти пообещали оборудовать до конца этого года. Причину столь затяжного процесса чиновники не объяснили.
Напомним, жители просили установить соответствующий дорожный знак о наличии остановки, а также крытый павильон.