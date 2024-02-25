Опасные игры: участок под стройку не огородили в Актау

За домом №12, как говорят жители 34 микрорайона, навалены большие кучи земли вперемешку с ракушечником. Острые камни представляют угрозу для детворы, которая выбрала этот участок для игр. Территория никак не огорожена.В городском отделе архитектуры и градостроительства сообщили, что собственнику указанного земельного участка будет отправлено уведомление о восстановлении забора. В случае его несоблюдения будут приняты соответствующие меры.