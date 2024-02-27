Как оплатить налог после продажи имущества, рассказали эксперты в Мангистау

- квартиры, дома, гаража - в случае, если такие жилища находятся на праве собственности менее года и имеется прирост стоимости (то есть ее продали дороже, чем приобрели. Или же ее кадастровая стоимость дешевле продажной, прим. автора);



- земельного участка, прилегающего к жилому дому и под ним, под гаражом, дачного земельного участка, земельного участка с целевым назначением индивидуальное жилищное строительство - в случае, если такие земельные участки находятся на праве собственности менее года и имеется прирост стоимости (положительная разница между ценой (стоимостью) реализации земельного участка и его кадастровой (оценочной) стоимостью на дату возникновения права собственности на земельный участок);



- коммерческой недвижимости и земельного участка, прилегающего к ней и под ней (магазин, офис, гостиница, ресторан и т.д.), земельного участка с целевым назначением для коммерческой недвижимости - вне зависимости от периода нахождения такой недвижимости на праве собственности, если имеется прирост стоимости (положительная разница между ценой (стоимостью) ее реализации и ценой (стоимостью) ее приобретения);



- механического транспортного средства (машины, катера, лодки, яхты, мотоциклы и прочее) – в случае, если транспортное средство находится на праве собственности менее года и имеется прирост стоимости (положительная разница между ценой (стоимостью) его реализации и ценой (стоимостью) его приобретения, включая таможенные платежи и/или НДС и акциз, уплаченные при ввозе транспорта на территорию Казахстана);



- инвестиционного золота, ценных бумаг, доли участия, финансовых инструментов – вне зависимости от периода нахождения такого имущества на праве собственности, если имеется прирост стоимости (положительная разница между ценой (стоимостью) его реализации и ценой (стоимостью) его приобретения).



«В случае, если продаете квартиру, приобретенную путем долевого участия в жилищном строительстве, доходом от прироста стоимости считается положительная разница между стоимостью реализации и ценой договора о долевом участии в жилищном строительстве», - сообщили в Департаменте госдоходов.

Имущественный доход, по словам специалистов, необходимо оплачивать при реализации следующего имущества:В трех случаях можно произвести рыночную оценку:А) если Вы построили дом;Б) если получили имущество в наследство;В) если получили имущество в виде благотворительности.Рыночную оценку имущества необходимо произвести у независимых оценщиков в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.Рыночная оценка имущества в отчете об оценке должна быть произведена до 31 марта года, следующего за годом, в котором реализовано имущество, и содержать информацию об оценке имущества на дату возникновения права собственности.То есть, например, в случае если вы получили жилье в наследство в январе текущего года и планируете продать его этим летом (без года в собственности), вам необходимо до 31 марта провести рыночную оценку недвижимости, в противном случае она будет оцениваться по кадастровой стоимости и с разницы продажи надо будет оплатить ИПН.В случае, если гражданин забыл определить рыночную стоимость или продает квартиру, полученную в дар, доходом от прироста стоимости считается положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и оценочной стоимостью.В остальных случаях цена приобретения равняется нулю, то есть налог уплачивается со всей стоимости реализации.В ситуациях, когда гражданин продает квартиру, приобретенную в результате уступки права требования доли в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве, доходом от прироста стоимости считается положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью, по которой приобретено такое право требования доли.В случае, если продаете квартиру, приобретенную в результате договора мены, доходом от прироста стоимости считается положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью, указанной в договоре мены, при отсутствии стоимости в договоре мены - положительная разница между ценой (стоимостью) реализации имущества и оценочной стоимостью, определенной для исчисления налога на имущество уполномоченным государственным органом в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество, на 1 января года, в котором возникло право собственности на реализованное имущество.Для исполнения налогового обязательства по индивидуальному подоходному налогу следует:Шаг 1. Исчислить ИПН за календарный год путем применения ставки налога 10% налога к приросту стоимости.Шаг 2. Представить Декларацию по ИПН (ф. 240.00) не позднее 31 марта года, следующего за годом, в котором получен доход по месту жительства.Шаг 3. Произвести уплату ИПН не позднее 10 апреля года, следующего за годом, в котором получен доход, на КБК 101202 с указанием кода органа государственных доходов по месту жительства.Имущественный доход, полученный в иностранной валюте, пересчитывается в тенге с применением рыночного курса обмена валют на дату совершения сделки по реализации имущества.Физическое лицо, получившее имущественный доход, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.Важно помнить: необходимо сохранить все правоустанавливающие договоры и первичные документы, касающиеся купли – продажи (дарения, наследства, завещания и т.д.) имущества в течение срока исковой давности, то есть в течение трех лет.Несвоевременная уплата влечет за собой начисление пени и привлечение к административной ответственности.