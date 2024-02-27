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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 11:24

Просмотров: 353

Сколько дней отдохнут жители Мангистау в марте

В первый месяц весны казахстанцы отметят два государственных праздника. Это Международный женский день и Наурыз, сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото ЦОК Мангистауской области
Международный женский день выпадает на пятницу, поэтому при пятидневной рабочей неделе все казахстанцы отдохнут три дня - 8, 9 и 10 марта соответственно. При шестидневной рабочей неделе граждане отдохнут 8 и 10 марта.

Кроме того, в стране с 21 по 23 марта отметят Наурыз. Поскольку 23 марта выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник. В результате казахстанцы отдохнут в марте - 21, 22, 23, 24 и 25 числа. А при шестидневной рабочей неделе - четыре дня: 21, 22, 23 и 24 марта

Сколько дней отдохнут жители Мангистау в марте



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