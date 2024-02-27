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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 16:41

Просмотров: 447

Чистоту на автобусных остановках проверили чиновники Актау

В Актау сотрудники городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог вместе с участковыми полицейскими проверили чистоту остановок, на которых находятся коммерческие объекты, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города Актау
В городе всего 258 остановок, на которых расположены как социальные, так и коммерческие объекты. Содержанием социальных остановок занимается ТОО «Компания Строй Инвест 2020». А за поддержание чистоты на остановках с коммерческими объектами несут ответственность сами предприниматели.

В ходе мониторинга специалисты разъяснили предпринимателям о необходимости обеспечения каждого коммерческого объекта отдельным мусорным контейнером. Предпринимателям, которые не соблюдали чистоту на остановках, были составлены административные протоколы.

«По результатам мониторинга, предпринимателям, которые не вывозили строительные отходы и мусор, были составлены административные протоколы в виде предупреждения в соответствии со статьей 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау продолжает регулярно контролировать чистоту остановок. Мы призываем жителей и гостей города относиться с уважением к окружающей среде и использовать специальные мусорные контейнеры для утилизации мусора», - сказал специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Арман Толегенов.


Чистоту на автобусных остановках проверили чиновники Актау



Чистоту на автобусных остановках проверили чиновники Актау



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