Чистоту на автобусных остановках проверили чиновники Актау

«По результатам мониторинга, предпринимателям, которые не вывозили строительные отходы и мусор, были составлены административные протоколы в виде предупреждения в соответствии со статьей 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях за нарушения правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау продолжает регулярно контролировать чистоту остановок. Мы призываем жителей и гостей города относиться с уважением к окружающей среде и использовать специальные мусорные контейнеры для утилизации мусора», - сказал специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Арман Толегенов.

В городе всего 258 остановок, на которых расположены как социальные, так и коммерческие объекты. Содержанием социальных остановок занимается ТОО «Компания Строй Инвест 2020». А за поддержание чистоты на остановках с коммерческими объектами несут ответственность сами предприниматели.В ходе мониторинга специалисты разъяснили предпринимателям о необходимости обеспечения каждого коммерческого объекта отдельным мусорным контейнером. Предпринимателям, которые не соблюдали чистоту на остановках, были составлены административные протоколы.