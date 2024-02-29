На изучение рисков эоловых процессов в 10 селах Мангистау потратят свыше 64 млн тенге

«Данный проект посвящен актуальной для Мангистауской области проблеме – защите населенных пунктов и хозяйственных объектов от риска развития опасных эоловых процессов (деградация почвенно-растительного покрова, наступление подвижных песков и другие). Для научного обоснования, направленного на эффективную и рациональную защиту селитебных объектов и инженерных сооружений у населенных пунктов Мангистауской области, необходимо проведение комплексных географических исследований. Научная работа позволит дать оценку современному состоянию природных и социально-экономических условий территории, а также сделать расчеты затрат по защите от риска развития опасных эоловых процессов», - говорится в технической спецификации.

В список потенциально опасных зон вошли населенные пункты: Тажен, Сынгырлау, Сам, Турыш и Акжигит Бейнеуского района, Сенек и Бостан Каракиянского района, Жармыш и Акшымырау Мангистауского района, Таушык Тупкараганского района Мангистауской области.Исследование решили заказать у специалистов управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области. На эти цели в бюджете заложено 64 800 000 тенге. Предварительный срок окончания приема заявок на участие в конкурсе госзакупок назначен на 28 марта 2024 года.Потенциальный соискатель, желающий провести данное исследование, должен иметь в штате не мене 16 квалифицированных специалистов. Из них 3 географа, 3 картографа, 3 эколога, 2 метеоролога, 3 геолога/гидрогеолога, 2 ботаника и столько же экономистов. Подробнее о требованиях и ожидаемых результатах можно узнать на сайте государственных закупок.