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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 11:44

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На изучение рисков эоловых процессов в 10 селах Мангистау потратят свыше 64 млн тенге

На изучение проблемы эоловых процессов, или, проще говоря, перемещения песков (риска засыпания ими населенных пунктов, прим. автора) проверят 10 поселков Мангистауской области, сообщается на портале госзакупок.

фото с сайта golos-naroda.kz
В список потенциально опасных зон вошли населенные пункты: Тажен, Сынгырлау, Сам, Турыш и Акжигит Бейнеуского района, Сенек и Бостан Каракиянского района, Жармыш и Акшымырау Мангистауского района, Таушык Тупкараганского района Мангистауской области.

Исследование решили заказать у специалистов управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области. На эти цели в бюджете заложено 64 800 000 тенге. Предварительный срок окончания приема заявок на участие в конкурсе госзакупок назначен на 28 марта 2024 года.

«Данный проект посвящен актуальной для Мангистауской области проблеме – защите населенных пунктов и хозяйственных объектов от риска развития опасных эоловых процессов (деградация почвенно-растительного покрова, наступление подвижных песков и другие). Для научного обоснования, направленного на эффективную и рациональную защиту селитебных объектов и инженерных сооружений у населенных пунктов Мангистауской области, необходимо проведение комплексных географических исследований. Научная работа позволит дать оценку современному состоянию природных и социально-экономических условий территории, а также сделать расчеты затрат по защите от риска развития опасных эоловых процессов», - говорится в технической спецификации.


Потенциальный соискатель, желающий провести данное исследование, должен иметь в штате не мене 16 квалифицированных специалистов. Из них 3 географа, 3 картографа, 3 эколога, 2 метеоролога, 3 геолога/гидрогеолога, 2 ботаника и столько же экономистов. Подробнее о требованиях и ожидаемых результатах можно узнать на сайте государственных закупок.



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