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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 12:45

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Видеоролик благодарности пожарным от школьников Жанаозена растрогал пользователей соцсетей

Жанаозенские школьники поблагодарили пожарных за тяжелую и опасную службу, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

стоп кадр из видео
Учащиеся 4 класса школы №21 совместно с классным руководителем Жанылсын Кемековой посетили специализированную пожарную часть №3 Жанаозена. Ко Дню благодарности, который в Казахстане отмечается 1 марта, школьники подготовили для пожарных памятные открытки. Спасателей очень тронуло внимание детей.

«Это была не просто экскурсия, ребята вручили доблестным огнеборцам открытки с пожеланиями и словами благодарности. Памятные письма с благодарностью пожарным были размещены на самом видном месте в отделе», - рассказали в части.


Школьники смонтировали видео своего визита, которое получило одобрение от жителей Мангистау и пользователей социальных сетей, которые отметили, что умение делать добрые дела и быть благодарным должно воспитываться как раз со школьной скамьи.




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