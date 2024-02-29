Видеоролик благодарности пожарным от школьников Жанаозена растрогал пользователей соцсетей

«Это была не просто экскурсия, ребята вручили доблестным огнеборцам открытки с пожеланиями и словами благодарности. Памятные письма с благодарностью пожарным были размещены на самом видном месте в отделе», - рассказали в части.

Учащиеся 4 класса школы №21 совместно с классным руководителем Жанылсын Кемековой посетили специализированную пожарную часть №3 Жанаозена. Ко Дню благодарности, который в Казахстане отмечается 1 марта, школьники подготовили для пожарных памятные открытки. Спасателей очень тронуло внимание детей.Школьники смонтировали видео своего визита, которое получило одобрение от жителей Мангистау и пользователей социальных сетей, которые отметили, что умение делать добрые дела и быть благодарным должно воспитываться как раз со школьной скамьи.