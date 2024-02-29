Онкологи в Мангистау провели первую в регионе операцию по удалению двух органов пациенту

- Операция прошла стандартно, без осложнений. Сложность была в том, что опухоль растет в гортани и обтубирует ее просвет, поэтому анестезиологам сложно бывает поставить интубационную трубку и иногда такие операции начинают с трахеостомы под местной анестезией. Наши анестезиологи смогли сделать все необходимое, чтобы помочь пациенту, - рассказали врачи.

Мужчина 56 лет поступил в онкологический диспансер с диагнозом "рак гортани в III стадии". Ему была проведена ларинготиреоидэктомия (удаление гортани и щитовидной железы). Как говорят специалисты, это первая такая операция, которая проводится в Мангистау.Ранее такие операции в Мангистау не проводили по причине отсутствия специалистов. Пациентов приходилось отправлять в Алматы или Астану.Операцию провели хирурги Ерхан Абитаев и Илья Романенко, анестезиолог Еламан Жаксылык.