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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 15:59

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Онкологи в Мангистау провели первую в регионе операцию по удалению двух органов пациенту

Впервые в Мангистауской области местными хирургами-онкологами была проведена операция по удалению гортани и щитовидной железы. Раньше таких пациентов отправляли в столицу или Алматы. Впервые ее провели в нашем регионе. Операция прошла успешно, рассказали в пресс-службе онкологического центра.

фото пресс-службы онкологического центра
Мужчина 56 лет поступил в онкологический диспансер с диагнозом "рак гортани в III стадии". Ему была проведена ларинготиреоидэктомия (удаление гортани и щитовидной железы). Как говорят специалисты, это первая такая операция, которая проводится в Мангистау.

- Операция прошла стандартно, без осложнений. Сложность была в том, что опухоль растет в гортани и обтубирует ее просвет, поэтому анестезиологам сложно бывает поставить интубационную трубку и иногда такие операции начинают с трахеостомы под местной анестезией. Наши анестезиологи смогли сделать все необходимое, чтобы помочь пациенту, - рассказали врачи.


Ранее такие операции в Мангистау не проводили по причине отсутствия специалистов. Пациентов приходилось отправлять в Алматы или Астану.

Операцию провели хирурги Ерхан Абитаев и Илья Романенко, анестезиолог Еламан Жаксылык.

Диляра Ахметова



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