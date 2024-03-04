Глава «КазМунайГаз»: В последние годы добыча нефти на предприятии «Озенмунайгаз» снижается

— Проект реабилитации месторождений компании «Озенмунайгаз» мы инициировали в прошлом году. У «Озенмунайгаза» два основных месторождения: Узень и Карамандыбас. Существует потенциал и возможность для увеличения добычи нефти. Месторождения сложные, огромная социальная нагрузка, и если мы хотим сохранить рабочие места, нам необходимо поддерживать добычу нефти на стабильном уровне. К сожалению, в последние годы добыча нефти на предприятии «Озенмунайгаз» снижается. В 2022 и 2023 годах мы привлекли ученых, инжиниринговые компании, и разработали проект по увеличению добычи. Мы обратились в Правительство, и оно нас поддержало по вопросу снижения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), чтобы больше денег можно было оставить в компании. Cэкономленные деньги от НДПИ будут направлены на Проект реабилитации, плюс мы будем его софинансировать. В рамках проекта предполагается бурение горизонтальных скважин, использование современного оборудования, изменение технологий закачки воды, - сказал Магзум Мирзагалиев.

- Нефть на Узеньском месторождении застывает при плюсовой температуре: +33 градуса по Цельсию. Поэтому при отключении электроэнергии все останавливается и застывает. Потом, чтобы запустить месторождение, уходит определенное время. Для решения проблемы мы собираемся построить собственную гибридную электростанцию мощностью 247 МВт (ветер, солнце, газ) совместно с компанией Eni. Это поможет стабилизировать нашу добычу. Мы закладываем увеличение добычи в сравнении с текущими объемами. По нашим планам, мы хотели бы выйти на объем добычи до 5,2-5,5 млн тонн нефти в год. Это тот объем, что мы полагаем, можно добывать на этом месторождении, - говорит Магзум Мирзагалиев.

- В последние годы на Каспии крупных обнаружений не было. Так, например, скважина на участке Женис в южной части казахстанского сектора Каспийского моря оказалась сухой. До этого были признаны неперспективными и другие блоки, такие как блок «Н», например. В то же время были и хорошие открытия, такие как месторождения Кашаган, Каламкас-море и Хазар. Также существуют дополнительные факторы: первый — геологические риски, второй — на Каспии достаточно сложно работать. Каспийское море отличается мелководьем и экстремальными температурами — летом очень жарко, зимой холодно, есть льды. Это приводит к заметному удорожанию проектов. В связи с этим, по поручению Главы государства был разработан Улучшенный модельный контракт, направленный на развитие сложных месторождений, в том числе морских. Благодаря этому мы смогли привлечь компанию «ЛУКОЙЛ» и создать совместное предприятие для разработки месторождений Каламкас-море, Хазар, Ауэзов. Я уверен, что потенциал Каспия значителен, и он не исчерпан, поэтому геологоразведка в Каспийском море будет продолжаться, - сказал глава КМГ.



- В январе 2023-го мы создали совместное предприятие с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, компанией Abu Dhabi Ports Group (ADP) и приобрели два танкера — уже упомянутые Taraz и Liwa. Они задействованы в транспортировке казахстанской нефти в Каспийском море. Кроме этого, с середины прошлого года мы впервые начали транспортировку тенгизской нефти в открытых морях. Исторически этим занималась только компания Chevron Tankers Ltd. Сегодня совместный пул танкеров КМГ/ADP (четыре танкера Aframax, два из которых принадлежат КМТФ, еще два — ADP) уже транспортирует нефть Тенгизского месторождения из морского порта Новороссийск и далее по всему миру, - рассказал Магзум Мирзагалиев.

- У нас есть интерес и желание развивать флот Aframax-ов. Мы хотим его увеличить: сегодня четыре танкера, в наших планах — расшириться до двенадцати. Это сложный и не быстрый процесс. Их нужно заказывать, искать на рынке. Этим мы сейчас и занимаемся. В течение нескольких лет мы ожидаем, что нарастим свой флот до 12 танкеров Aframax, что позволит нам транспортировать не менее половины тенгизской нефти, - отметил Магзум Мирзагалиев.

- Я, как бывший министр экологии, геологии и природных ресурсов, знаю, что наши недра изучены всего на 24%. В Казахстане 15 осадочных бассейнов, самый крупный из которых Прикаспийский осадочный бассейн. Наши геологи полагают, что в Казахстане еще могут быть большие открытия, - отметил глава КМГ.

- К сожалению, вынуждены констатировать, что за последние годы по разным причинам значимых открытий не было. Мы наращивали запасы, в основном за счёт доразведки на действующих площадях действующих месторождений. В 2022 году мы определили пять участков для геологического изучения недр: Мугоджары в Актюбинской области, Березовский в Западно-Казахстанской области, несколько участков в Мангистауской области. На эти цели в 2023-24 годы компания выделила бюджет. В 2024 году завершаем сейсмические работы и интерпретацию геологической информации по этим участкам. Отрадно отметить наличие определенного интереса со стороны потенциальных партнеров. Сейчас наша задача — осуществить ранние работы, пригласить частных инвесторов и совместно начать геологоразведочные работы на данных участках. Верим в большой потенциал наших недр!, – заявил Магзум Мирзагалиев.

- Одну скважину мы планируем пробурить в Кызылординской области на участке Тургай Палеозой, уже ведется мобилизация оборудования. Также в 2024 году мы планируем глубокое подсолевое бурение на структуре Каратон Подсолевой, расположенной в Атырауской и Мангистауской областях. Дополнительно на этот год запланировано бурение скважины совместно с компанией Eni на участке Абай в Каспийском море. Также хочу остановиться на новых добывающих проектах КМГ. В прошлом году мы создали совместное предприятие с компанией «ЛУКОЙЛ» по проекту «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в Каспийском море. Уже началась активная работа, сформировали операционную компанию с размещением в городе Актау. В планах выйти на первую добычу нефти в 2028-2029 годах. Для нас это крупный и знаковый проект, который позволит не только добывать нефть, но и создать новые рабочие места в Мангистауской области, что крайне важно, - сказал Председатель правления КМГ Магзум Мирзагалиев.

- В прошлом году мы достигли договоренностей с нашими партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов, компанией AD Ports Group о том, что мы будем направлять специалистов из Мангистауской области на работу в Абу-Даби. Уже есть первые результаты, и мы договорились о том, что будет трудоустроено до 1000 казахстанцев. Постоянно продолжается отбор: 50 человек отобрали, девять уже получили рабочие разрешения, визы и уже работают. Да, для нас это непрофильная деятельность, но мы считаем, что это наш социальный долг, чтобы дать возможность для талантливой молодежи возможность поработать и показать себя за границей, - рассказал Магзум Мирзагалиев.

В 2022 году мы выступили с инициативой отправлять талантливых старшеклассников Жанаозена и Мангистауской области в лучшие школы-интернаты и колледжи страны. Сегодня по программе, которой мы дали светлое, говорящее название «Жарқын Болашақ», обучаются уже 449 детей из Мангистау. Из них 100 детей учатся в элитной школе-пансионате IQanat в Боровом. Повторю, что дети учатся и в Республиканской физико-математической школе в Алматы, колледжах искусств и спортивных, и ряде других по всему Казахстану. Это просто великолепная возможность для старшеклассников раскрыть творческий потенциал, найти свое призвание! Ведь после получения такого достойного среднего образования они получают реальный шанс поступить в лучшие вузы мира и учиться конкретно по тем специальностям, о которых они мечтают, - подытожил глава КМГ.