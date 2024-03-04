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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 53

Сотрудники Westoil в Жетыбае рассказали о полярности взглядов участников забастовки

Сотрудники Westoil Software, приступившие к работе, записали видеообращение, в котором рассказали о реакции участников забастовки на решение прекратить протест.

Кадр видео
В видеообращении говорится, что они выступают от имени 130 человек, отказавшихся участвовать в забастовке. По их словам, им понадобилось время, чтобы понять: участвовать в акции протеста бессмысленно, переводить сотрудников в компанию Westoil Software в штат «КазМунайГаз» не будут.


- Информация о том, что активисты, продолжающие забастовку, удерживают людей обманом, уговорами и оскорблениями - правда, - заявили сотрудники нефтесервисной компании Westoil Software.


Напомним, часть работников West Oil Software вышла на забастовку 11 декабря. Участники акции потребовали принять их в штат «КазМунайГаза», при этом от переговоров с компанией и представителями местного акимата отказались. Суд Каракиянского района признал забастовку незаконной в связи с проведением на опасном производственном объекте, а 24 января Мангистауский областной суд оставил это решение без изменений.

Накануне в West Oil сообщили, что к работе вернулись более 130 человек, участвовавших в забастовке.





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