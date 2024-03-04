В Актау 8 Марта проезд в автобусах для женщин будет бесплатным

«По словам представителей Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, бесплатным для женщин будет проезд на маршрутах №1, 2, 3, 4, 4М, 5, 6, 7, 8, 9. Общественный транспорт будет курсировать с 06:40 до 21:00 часа в соответствии с регулярным расписанием», - сообщили в акимате.

В городской администрации рассказали, на каких автобусных маршрутах жительницы Актау смогут воспользоваться бесплатными поездками.