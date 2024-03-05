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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:02

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Сотрудники ЦОНа Мангистау теперь оказывают госуслуги в общественных местах

В Актау открылся уголок самообслуживания, где граждане могут самостоятельно получать госуслуги. Данная зона для оказания госуслуг расположена в торговом доме «Магаш». Об этом сообщили в пресс-службе некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства
В ведомстве отметили, что connection point - это зона, где гражданам помогают самостоятельно получать услуги через портал электронного правительства. Здесь клиенты могут заказать такие популярные услуги как получение ЭЦП, регистрация по месту жительства, получение справки о пенсионных начислениях и другие.


- В прошлом году казахстанцы получили более 15 миллионов услуг в секторах самообслуживания в ЦОНах. 29 connection point были открыты в 20-ти областях Казахстана, где граждане могут самостоятельно получать госуслуги. Зоны самообслуживания расположены в местах массового скопления граждан, таких как ТРЦ, рынки, автовокзалы и банки. Мы решили масштабировать этот проект и установили в крупных городах и областных центрах так называемые connection point. Торговые центры, рынки, автовокзал мы выбрали не случайно, они имеют высокую проходимость и гражданам будет удобно обратиться к нашим сотрудникам для оказания государственных услуг, - сказал председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.


Сотрудники ЦОНа Мангистау теперь оказывают госуслуги в общественных местах



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