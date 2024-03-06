Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Марта
+6...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.53 KZT
  • €1 = 488.73 KZT
  • 1 RUB = 4.95 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 14:00

Просмотров: 214

Более 283 миллионов тенге потратит акимат на проведение ямочного ремонта в Актау

В текущем году в областном центре проведут ямочный ремонт на 48 тысячах квадратных метров. Конкурс на определение подрядной организации, которая займется этими работами, проводит Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.

Иллюстративное фото: Pixabay
По данным сайта государственных закупок, в Актау проведут текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных автомобильных дорог с установкой бордюров и организации разметок, необходимых на определенных акиматом местах. Из бюджета на проведение работ предусмотрено 283 218 936 тенге.

Срок выполнения работ – до 31 октября 2024 года и до 15 декабря 2025 года. Планируется, что в текущем году потенциальный подрядчик получит 221 476 161 тенге, в следующем – 61 742 775 тенге.

Более 283 миллионов тенге потратит акимат на проведение ямочного ремонта в Актау


Прием заявок начался 4 марта и завершится 21 марта 2024 года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Sembay (Посетители) Сегодня, 15:55
Начальник Актауского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Сагынгали Амангельдиев отметил на заседании постоянных комиссий городского маслихата, что срок окончания ямочного ремонта в текущем году установлен до 30 ноября. Это про прошлогоднюю ремонтную работу.

А теперь проинспектируйте прошлогоднюю работу, ямы обратно появились на тех же местах, а еще большего размера и глубины!
Каков срок гарантии на выполненные работы? Ведь года нет, а все уже сыпаться начал!!!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика