Более 283 миллионов тенге потратит акимат на проведение ямочного ремонта в Актау

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По данным сайта государственных закупок, в Актау проведут текущий ямочный ремонт внутримикрорайонных автомобильных дорог с установкой бордюров и организации разметок, необходимых на определенных акиматом местах. Из бюджета на проведение работ предусмотрено 283 218 936 тенге.
Срок выполнения работ – до 31 октября 2024 года и до 15 декабря 2025 года. Планируется, что в текущем году потенциальный подрядчик получит 221 476 161 тенге, в следующем – 61 742 775 тенге.
Прием заявок начался 4 марта и завершится 21 марта 2024 года.
Срок выполнения работ – до 31 октября 2024 года и до 15 декабря 2025 года. Планируется, что в текущем году потенциальный подрядчик получит 221 476 161 тенге, в следующем – 61 742 775 тенге.
Прием заявок начался 4 марта и завершится 21 марта 2024 года.