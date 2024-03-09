Бродячие собаки: куда жаловаться жителям Актау

Безжалостными, а порой агрессивными бывают наши бездомные четвероногие друзья.От местных жителей уже неоднократно поступали жалобы на бродячих животных, которые скапливаются в стаи, воют ночами в микрорайонах, порой нападают.В большинстве случаев, как отмечают актаусцы, агрессию проявляют не чипированные собаки.В первую очередь, люди переживают за маленьких детей.Заявления на отлов бродячих собак принимают ветеринарные станции и акиматы сельских округов.