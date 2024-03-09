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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:52

Просмотров: 873

Бродячие собаки: куда жаловаться жителям Актау

Контакты по отлову бездомных четвероногих предоставили в Мангистауском областном акимате.

Фото автора
Безжалостными, а порой агрессивными бывают наши бездомные четвероногие друзья.

Бродячие собаки: куда жаловаться жителям Актау


От местных жителей уже неоднократно поступали жалобы на бродячих животных, которые скапливаются в стаи, воют ночами в микрорайонах, порой нападают.

Бродячие собаки: куда жаловаться жителям Актау


В большинстве случаев, как отмечают актаусцы, агрессию проявляют не чипированные собаки.

Бродячие собаки: куда жаловаться жителям Актау


В первую очередь, люди переживают за маленьких детей.

Бродячие собаки: куда жаловаться жителям Актау


Заявления на отлов бродячих собак принимают ветеринарные станции и акиматы сельских округов.

Бродячие собаки: куда жаловаться жителям Актау



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Комментарии ( 4 )

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-1
  • Yevgeniy 24
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  • Банкир
  • fox1167
 tata2020 (Посетители) Сегодня, 13:19
Yevgeniy 24,
для начала рекомендую ознакомиться с методами содержания и урегулирования численности животных в цевилизованных странах. Казахстан к ним не относится. Убийство, этот метод оправдывают гнилые, алчные чинуши, которые имееют с этого выгоду. Из волонтеров никто животных не разводит. Наооборот за деньги собранные частными лицами стерилизуют всех животных кто к ним попадает, а акиматовские мрази убивают всех подрят, с биркой, без бирки, с ошейником и без, есть случаи в частном секторе убивали собак сидящих на цепи у себя на территории. Если Вас так смущает, что чаще всего выброшенное нелюдью, когда-то домашнее живое существо кто-то кормит, это ваша проблема. Вы не в праве диктовать, что и как кому-то делать и уж темболее проявлять мне милосердие к живым или нет. Человек или любит или нет. И разницы нет кого любить. Если у вас такая неприязнь к живым, к тем у кого больше нет хозяина, нет защиты, мне вас очень жаль. Вы выбрали самый легкий путь, осудить, убить и т.д. Как вы думаете к чему в итоге придёт Человечество с таким отношением к тем кто рядом с ним. Неприязнь к животным дальше переноситься на человека
 
-1
  • Yevgeniy 24
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  • fox1167
  • tata2020
 Феникс (Посетители) Сегодня, 13:11
Цитата: Yevgeniy 24
Особенно волонтёры достали уже разводят их.
Да, не волонтёры их разводят.
Что с вами? Откуда столько желчи и яда? Волонтёры просят помощи - вы язвите, волонтёры пытаются спасти беззащитных ещё живых щенков из кучи трупов собак - вы язвите, вы даже проявляете озлобленность, когда люди хотят выйти на мирный митинг в защиту животных и злорадствуете, когда им отказали. Вы так активно в своих комментариях всё время пропагандируете отстрел животных и не замечаете, как от ваших «добрых намерений», веет жестокостью. Вы на столько озлобленны что потеряли грань между добром и злом, отдав предпочтение беспощадной дикости в решении сложной проблемы с бездомными животными.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 12:26
По Актау Ватсап или Телеграмм есть?
 
-4
  • fox1167
  • Empro
  • Trump Organization
  • tata2020
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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 10:24
Нужно ввести штраф чтобы тех кто кормит их. Особенно волонтёры достали уже разводят их. Тем более у них сейчас есть участок для них. Где же вы борцы собачатин. Вон они бегают идите и забирайте их. Или можете только помощь просить.
 
 

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