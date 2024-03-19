В Мангистау 40 должников по алиментам привлечены к уголовной ответственности

- С начала года в целях взыскания алиментных платежей судебными исполнителями выставлены временные ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан более чем 300 должникам и приостановлены действия водительских удостоверений 400 должников. Кроме того, при организации департамента юстиции, при координации органов прокуратуры с 2023 года за неуплату алиментов привлечены к административной ответственности 238 родителей-должников, а 40 должников привлечены к уголовной ответственности и осуждены. Наряду с названными мерами, департаментом юстиции совместно с центром занятости населения Мангистауской области трудоустроены более 100 родителей должников, - прокомментировали в департаменте.

С начала текущего года в производстве частных судебных исполнителей области находилось 12 429 исполнительных документов о взыскании алиментов, из них по 466 исполнительным документам вопрос взыскания алиментов исчерпан.- Поступлений к судебным исполнителям документов о взыскании алиментов по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день в производстве частных судебных исполнителей находится 11 807 исполнительных документов о взыскании алиментов, из них по 11 420 документам в результате принятых судебными исполнителями мер обеспечена периодическая выплата алиментных платежей, - сообщили в департаменте.Однако, как отметили специалисты, в числе этих судебных актов имеются проблемные родители-должники, которые не работают, не имеют имущества, источников дохода, на которые возможно обратить взыскания. В отношении таких должников принимаются предусмотренные законом меры воздействия.