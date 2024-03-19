Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.3 KZT
  • €1 = 489.69 KZT
  • 1 RUB = 4.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:40

Просмотров: 192

В Мангистау 40 должников по алиментам привлечены к уголовной ответственности

С начала года в производстве частных судебных исполнителей Мангистауской области находилось свыше 12 тысяч дел по неуплате алиментов. По трети из них удалось добиться выплаты. К остальным должникам применяются административные и уголовные меры. Об этом рассказали в региональном департаменте юстиции.

_фото из открытых источников
С начала текущего года в производстве частных судебных исполнителей области находилось 12 429 исполнительных документов о взыскании алиментов, из них по 466 исполнительным документам вопрос взыскания алиментов исчерпан.

- Поступлений к судебным исполнителям документов о взыскании алиментов по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Тем не менее, по состоянию на сегодняшний день в производстве частных судебных исполнителей находится 11 807 исполнительных документов о взыскании алиментов, из них по 11 420 документам в результате принятых судебными исполнителями мер обеспечена периодическая выплата алиментных платежей, - сообщили в департаменте.

Однако, как отметили специалисты, в числе этих судебных актов имеются проблемные родители-должники, которые не работают, не имеют имущества, источников дохода, на которые возможно обратить взыскания. В отношении таких должников принимаются предусмотренные законом меры воздействия.

- С начала года в целях взыскания алиментных платежей судебными исполнителями выставлены временные ограничения на выезд за пределы Республики Казахстан более чем 300 должникам и приостановлены действия водительских удостоверений 400 должников. Кроме того, при организации департамента юстиции, при координации органов прокуратуры с 2023 года за неуплату алиментов привлечены к административной ответственности 238 родителей-должников, а 40 должников привлечены к уголовной ответственности и осуждены. Наряду с названными мерами, департаментом юстиции совместно с центром занятости населения Мангистауской области трудоустроены более 100 родителей должников, - прокомментировали в департаменте.


Диляра Омарова



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика