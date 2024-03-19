Представитель Ассоциации озеленения Казахстана поделился планом спасения зеленого фонда Актау

- Зелёная инфраструктура - как основа будущего развития градостроительства. В городах проживает более 60% населения мира. Температура воздуха в городах на 6-10 °С выше, чем за их пределами. Одно взрослое дерево имеет такой же «охладительный» эффект, как 10 кондиционеров. В аллеях и парках запылённость воздуха на 60% меньше, чем на улицах без деревьев. То есть, если сделать город зеленным, то температура летом будет комфортная, а воздух намного чище. Изменение климата оказывает негативное влияние на человека. От жары гибнет больше людей, чем в ДТП, - сказал Павел Кузьмичев.

- Для Актау я предлагаю высаживать большие деревья по 3,5 и 4 метра. Есть специальная технология по их посадке. Молодые растения быстрее ломаются, менее устойчивы в городских условиях, требуют больше ухода. Без профессиональной обрезки никогда не будут аллейными деревьями. Архитектурно не выразительны. Не выполняют ожидаемых функций. Если сажать сразу большие деревья, то мы видим эффект, что есть эстетический вид. Технически правильно проведенные посадки и уход за ними - залог успеха. Я вижу, что в Актау, когда высаживают деревья, очень часто высверливают коронку в ракушечнике под посадочное место диаметром 30-40 сантиметров и туда вставляют саженец. Дерево, когда чувствует корнями ограничение по площади, рост его приостанавливается. По всему городу растут деревья, которым 10–15 лет, но их высота всего 2–2,5 метра. Это ненормально, большими они никогда не станут. Для того, чтобы дерево росло, нужно пространство для роста. Например, в Европе на каждый евро, вложенный в дерево, тратится три евро на подготовку почвы для его посадки, - рассказал Павел Кузьмичев.

- Необходимо внесение изменений в существующие стандарты посадочного материала и выполнение работ. Необходимо убрать из городской посадки маленькие растения до 2,5 метра и заменить их на крупные взрослые деревья. Необходима система обучения специалистов отрасли городского зеленого строительства. Люди должны быть квалифицированными. Деревья - это живые организмы, и есть правила и нормы, по которым осуществляются посадки и уход. Городу необходима система капельного орошения, - отметил специалист.

- Раньше было очень много высажено в городе карагача, отличное дерево. Но, что мы видим сейчас, все деревья были ослаблены и поражены насекомыми. И эти все деревья необходимо уничтожить, причем, стволы нужно измельчить в щепу. На данный момент я вижу, что дерево срубается и все потом это идёт на шашлык. Эти деревья являются рассадником для выводка короеда. Все больные деревья нужно убирать, - сказал Павел Кузьмичев.

- В стране Ассоциация озеленения Казахстана существует более 10 лет. Задачи ассоциации - продвигать технологии озеленения в нашей стране. Они практически со всеми городами работают. Нашим специалистам необходимо обращаться за консультацией к ним. Наш город в прошлом был очень зеленным, нет ничего невозможного, его возможно вновь сделать таким же. Никаких проблем в этом нет. Озеленение города - это не только создание красивых пространств, но и способ улучшить качество жизни людей, защитить окружающую среду и сохранить природу в сердце города, - подытожил Павел Кузьмичев.

Павел Кузьмичев заявил, что в Актау нужно развивать парки, скверы, озеленять улицы, так как это принято во многих городах страны.Специалист отметил, что в Актау необходимо высаживать большие зеленные деревья.Что необходимо сделать в ближайшее время, чтобы спасти зеленый фонд города, рассказал Павел Кузьмичев.По его словам, необходимо вести реестр зеленых насаждений – учет и контроль существующих деревьев. А также проводить реконструкцию городских парков, скверов, улиц.Павел Кузьмичев отметил, что в Актау есть старый фонд деревьев, но он был утрачен за последние семь лет.Павел Кузьмичев также отметил, что городским озеленителям необходимо взаимодействовать с научными, образовательными, общественными организациями.