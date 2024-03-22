Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 22 Марта
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:52

Просмотров: 826

Куда можно улететь прямым рейсом из Актау

Редакция Lada.kz подготовила материал, из которого вы узнаете, какие зарубежные направления с вылетом из Актау доступны для горожан.

Фото/tengrinews.kz
По данным международного аэропорта, жители Актау могут отправиться прямым рейсом в семь стран.

Согласно расписанию международного аэропорта Актау, жители региона прямым рейсом могут улететь в Объединённые Арабские Эмираты, Грузию, Армению, Россию, Азербайджан, Турцию и Анталью.

Грузия
Из Актау прямым рейсом можно попасть сразу в два города Грузии: Кутаиси и Тбилиси.

Россия

Для жителей Актау доступны следующие города Российской Федерации - Астрахань, Москва, Минеральные воды и Грозный.

Англия

Из аэропорта Актау выполняется прямой международный рейс в Лондон.

Объединенные Арабские Эмираты

Из Актау путешественники могут улететь в Дубай.

Армения

Согласно расписанию международного аэропорта, из Актау также можно прямым рейсом улететь в Ереван.

Азербайджан

Из Актау регулярно летают самолеты в столицу Азербайджана - Баку.

Турция

Из Актау также прямым рейсом можно улететь в Стамбул.

Кроме того, из Актау путешественники имеют возможность также улететь в ряд других городов Казахстана: Атырау, Актобе, Алматы, Астана, Уральск, Шымкент, Кокшетау, Туркестан.

Расписание всех рейсов можно посмотреть на сайте международного аэропорта Актау.
Справочная аэропорта: 60-97-55



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 12:54
Там хорошо, но мне туда не надо.(Высоцкий) uhmylka
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика