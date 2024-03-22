Куда можно улететь прямым рейсом из Актау

По данным международного аэропорта, жители Актау могут отправиться прямым рейсом в семь стран.



Согласно расписанию международного аэропорта Актау, жители региона прямым рейсом могут улететь в Объединённые Арабские Эмираты, Грузию, Армению, Россию, Азербайджан, Турцию и Анталью.



Грузия

Из Актау прямым рейсом можно попасть сразу в два города Грузии: Кутаиси и Тбилиси.



Россия



Для жителей Актау доступны следующие города Российской Федерации - Астрахань, Москва, Минеральные воды и Грозный.



Англия



Из аэропорта Актау выполняется прямой международный рейс в Лондон.



Объединенные Арабские Эмираты



Из Актау путешественники могут улететь в Дубай.



Армения



Согласно расписанию международного аэропорта, из Актау также можно прямым рейсом улететь в Ереван.



Азербайджан



Из Актау регулярно летают самолеты в столицу Азербайджана - Баку.



Турция



Из Актау также прямым рейсом можно улететь в Стамбул.



Кроме того, из Актау путешественники имеют возможность также улететь в ряд других городов Казахстана: Атырау, Актобе, Алматы, Астана, Уральск, Шымкент, Кокшетау, Туркестан.



Расписание всех рейсов можно посмотреть на сайте международного аэропорта Актау.

Справочная аэропорта: 60-97-55