Куда можно улететь прямым рейсом из Актау

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По данным международного аэропорта, жители Актау могут отправиться прямым рейсом в семь стран.
Согласно расписанию международного аэропорта Актау, жители региона прямым рейсом могут улететь в Объединённые Арабские Эмираты, Грузию, Армению, Россию, Азербайджан, Турцию и Анталью.
Грузия
Из Актау прямым рейсом можно попасть сразу в два города Грузии: Кутаиси и Тбилиси.
Россия
Для жителей Актау доступны следующие города Российской Федерации - Астрахань, Москва, Минеральные воды и Грозный.
Англия
Из аэропорта Актау выполняется прямой международный рейс в Лондон.
Объединенные Арабские Эмираты
Из Актау путешественники могут улететь в Дубай.
Армения
Согласно расписанию международного аэропорта, из Актау также можно прямым рейсом улететь в Ереван.
Азербайджан
Из Актау регулярно летают самолеты в столицу Азербайджана - Баку.
Турция
Из Актау также прямым рейсом можно улететь в Стамбул.
Кроме того, из Актау путешественники имеют возможность также улететь в ряд других городов Казахстана: Атырау, Актобе, Алматы, Астана, Уральск, Шымкент, Кокшетау, Туркестан.
Расписание всех рейсов можно посмотреть на сайте международного аэропорта Актау.
Справочная аэропорта: 60-97-55
Согласно расписанию международного аэропорта Актау, жители региона прямым рейсом могут улететь в Объединённые Арабские Эмираты, Грузию, Армению, Россию, Азербайджан, Турцию и Анталью.
Грузия
Из Актау прямым рейсом можно попасть сразу в два города Грузии: Кутаиси и Тбилиси.
Россия
Для жителей Актау доступны следующие города Российской Федерации - Астрахань, Москва, Минеральные воды и Грозный.
Англия
Из аэропорта Актау выполняется прямой международный рейс в Лондон.
Объединенные Арабские Эмираты
Из Актау путешественники могут улететь в Дубай.
Армения
Согласно расписанию международного аэропорта, из Актау также можно прямым рейсом улететь в Ереван.
Азербайджан
Из Актау регулярно летают самолеты в столицу Азербайджана - Баку.
Турция
Из Актау также прямым рейсом можно улететь в Стамбул.
Кроме того, из Актау путешественники имеют возможность также улететь в ряд других городов Казахстана: Атырау, Актобе, Алматы, Астана, Уральск, Шымкент, Кокшетау, Туркестан.
Расписание всех рейсов можно посмотреть на сайте международного аэропорта Актау.
Справочная аэропорта: 60-97-55