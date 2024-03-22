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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:15

Просмотров: 270

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Вот и наступил долгожданный праздник Наурыз мейрамы. С самого утра набережная Актау была усеяна людьми, которые пришли отметить этот день в праздничной обстановке.

Фото автора
Погода сегодня на удивление оказалась приветливая и безветренная. Действительно, весна полноценно вступила в свои права.

У амфитеатра с утра шла активная подготовка к празднованию Наурыза. К обеду набережную заполонили сотни горожан.

Мероприятие посетили бессменные актауские артисты. Было организовано праздничное шествие с участием танцоров, певцов и даже всадников на лошадях. Всего в праздновании было задействовано более 300 представителей сферы культуры.

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


Праздничную атмосферу создавали и представители культурных центров. Они также установили на набережной свою юрту.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


На праздновании Наурыза присутствовали областной и городской акимы. Вместе с горожанами они были зрителями красочного концерта.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


Людей угощали бауырсаками и традиционным блюдом Наурыз коже.

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


Возле юрт, а их было 27, актаусцев встречали песнями, танцами и национальными играми.

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


- Хочу поздравить всех горожан с этим прекрасным, теплым весенним праздником. Желаю, чтобы жителей посещали только положительные эмоции, - поздравила жителей местная жительница Акмарал.


Горожане активно участвовали в спортивных состязаниях: борьбе на руках и соревнованиях с гирями.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


Довольно увлекательным состязанием стало также национальное развлечение - поднятие барана.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


Кроме этого, зрителей восхищали беркутчи и собаки породы Тазы.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


Главным угощением в юртах традиционно были Наурыз коже, бауырсаки и казы.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


А вот малыш в национальном узорном платке с удовольствием уплетает ароматный бауырсак.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


Интерес у жительниц вызвали работы местных рукодельниц - это изделия с национальным колоритом, созданные вручную.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


За происходящим с удовольствием наблюдали и дворники.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


Гостями праздника стали и наши местные скакуны на своих бравых лошадях.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


Здесь же были организованы катания на лошадях. На набережной развернулся целый торговый ряд.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


- Радует то, что многонациональный Актау дружно вместе встречает праздник весны. Многие надели национальные костюмы. Всех с праздником Наурыз. Пусть этот год будет насыщенным приятными событиями для города, - поздравил горожан местный житель Ержан.


На праздник люди шли семьями, с удовольствием поздравляли друг друга. Лица светились улыбками.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz


До 22:00 на сцене амфитеатра будут выступать творческие коллективы культурно-досугового комплекса имени Абая, а также артисты областной филармонии. Завершится мероприятие праздничным салютом.


Охраняют покой и следят за порядком блюстители закона, которые попросили родителей быть внимательнее к своим детям. Не оставлять их без присмотра, чтобы не потерять малышей на набережной.


Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz





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