Наурыз встретили в Актау: как это было в фоторепортаже Lada.kz

Мероприятие посетили бессменные актауские артисты. Было организовано праздничное шествие с участием танцоров, певцов и даже всадников на лошадях. Всего в праздновании было задействовано более 300 представителей сферы культуры.

Праздничную атмосферу создавали и представители культурных центров. Они также установили на набережной свою юрту.

На праздновании Наурыза присутствовали областной и городской акимы. Вместе с горожанами они были зрителями красочного концерта.

Людей угощали бауырсаками и традиционным блюдом Наурыз коже.

Возле юрт, а их было 27, актаусцев встречали песнями, танцами и национальными играми.

- Хочу поздравить всех горожан с этим прекрасным, теплым весенним праздником. Желаю, чтобы жителей посещали только положительные эмоции, - поздравила жителей местная жительница Акмарал.

Горожане активно участвовали в спортивных состязаниях: борьбе на руках и соревнованиях с гирями.

Довольно увлекательным состязанием стало также национальное развлечение - поднятие барана.

Кроме этого, зрителей восхищали беркутчи и собаки породы Тазы.

Главным угощением в юртах традиционно были Наурыз коже, бауырсаки и казы.

А вот малыш в национальном узорном платке с удовольствием уплетает ароматный бауырсак.

Интерес у жительниц вызвали работы местных рукодельниц - это изделия с национальным колоритом, созданные вручную.

За происходящим с удовольствием наблюдали и дворники.

Гостями праздника стали и наши местные скакуны на своих бравых лошадях.

Здесь же были организованы катания на лошадях. На набережной развернулся целый торговый ряд.

- Радует то, что многонациональный Актау дружно вместе встречает праздник весны. Многие надели национальные костюмы. Всех с праздником Наурыз. Пусть этот год будет насыщенным приятными событиями для города, - поздравил горожан местный житель Ержан.

На праздник люди шли семьями, с удовольствием поздравляли друг друга. Лица светились улыбками.

До 22:00 на сцене амфитеатра будут выступать творческие коллективы культурно-досугового комплекса имени Абая, а также артисты областной филармонии. Завершится мероприятие праздничным салютом.

Охраняют покой и следят за порядком блюстители закона, которые попросили родителей быть внимательнее к своим детям. Не оставлять их без присмотра, чтобы не потерять малышей на набережной.

Погода сегодня на удивление оказалась приветливая и безветренная. Действительно, весна полноценно вступила в свои права.У амфитеатра с утра шла активная подготовка к празднованию Наурыза. К обеду набережную заполонили сотни горожан.