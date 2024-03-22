В Мангистау зарегистрировано пять подтвержденных случаев заболевания коклюшем

- Единственный способ защитить себя от коклюша - вакцинация. Она проводится в первые месяцы жизни ребенка в возрасте двух, трех, четырех лет и 18 месяцев, а затем в возрасте шести лет. Коклюш опасен для детей до года, находящихся на грудном вскармливании, поэтому мы рекомендуем как можно раньше сделать прививку от этого заболевания, - рекомендовала главный государственный санитарный врач области.

Все пятеро заболевших - дети: до одного года - четверо, в возрасте года и полутора лет - один ребенок.Коклюш - часто встречающиеся и быстро распространяющаяся инфекция дыхательных путей у детей. Когда больной ребенок кашляет, бактерии распространяются в воздух через его дыхание и мокроту, и заражают здорового ребенка. Кроме того, заболевание может передаваться через вещи (игрушки, посуду), которыми пользовался больной ребенок.Диляра Омарова