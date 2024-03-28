Спасатели Мангистау отправились на помощь жителям Западно-Казахстанской области в борьбе с паводками



- С целью проведения аварийно-спасательных и неотложных работ спасатели из Мангистау выехали в Западно-Казахстанскую область, - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, вчера, 27 марта 2024 года, из Мангистау на помощь к жителям Западно-Казахстанской области направилась оперативная группа в составе 46 человек личного состава, пяти единиц техники, двух надувных лодок и восьми мотопомп.Ранее, из Мангистауской области на помощь жителям Актюбинской области, чьи дома повредили паводковые воды, отправились 52 спасателя.Вчера, 27 марта, оперативная группа ДЧС Мангистауской области проводила работы в селе Шубаркудук Темирского района. Спасатели помогают сохранить имущество пострадавших от паводков.