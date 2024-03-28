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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:22

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Спасатели Мангистау отправились на помощь жителям Западно-Казахстанской области в борьбе с паводками

В связи с усложнением паводковой ситуации в Западно-Казахстанской области оперативная группа департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области отправилась в регион для помощи, сообщает пресс-служба ДЧС региона.

Кадр видео
По данным ведомства, вчера, 27 марта 2024 года, из Мангистау на помощь к жителям Западно-Казахстанской области направилась оперативная группа в составе 46 человек личного состава, пяти единиц техники, двух надувных лодок и восьми мотопомп.

- С целью проведения аварийно-спасательных и неотложных работ спасатели из Мангистау выехали в Западно-Казахстанскую область, - отметили в пресс-службе ведомства.




Ранее, из Мангистауской области на помощь жителям Актюбинской области, чьи дома повредили паводковые воды, отправились 52 спасателя.

Вчера, 27 марта, оперативная группа ДЧС Мангистауской области проводила работы в селе Шубаркудук Темирского района. Спасатели помогают сохранить имущество пострадавших от паводков.



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