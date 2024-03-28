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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:50

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Укрытие от дронов и штурм зданий: на учебном полигоне «Оймаша» в Мангистау прошли ротные тактические учения

На полигоне «Оймаша» в войсках регионального командования «Запад» прошли ротные тактические учения, на которых морпехи продемонстрировали свои навыки и умения в различных боевых ситуациях, сообщат пресс-служба Актауского гарнизона.

Фото пресс-службы ведомства
По данным пресс-службы, к учениям были привлечены более двухсот морских пехотинцев, а также около двадцати единиц военной и специальной техники.

Укрытие от дронов и штурм зданий: на учебном полигоне «Оймаша» в Мангистау прошли ротные тактические учения


Укрытие от дронов и штурм зданий: на учебном полигоне «Оймаша» в Мангистау прошли ротные тактические учения


На полигоне морские пехотинцы провели тренировочные занятия по метанию ножа, стрельбе, укрытию от дронов, а также штурму здания, который является одной из наиболее сложных задач. Военные провели серию упражнений, совершенствуя навыки штурма и координации действий в команде. Пресс-служба Актауского гарнизона отметила, что успешное выполнение поставленных задач возможно только благодаря тесной и слаженной работе всего коллектива.

Укрытие от дронов и штурм зданий: на учебном полигоне «Оймаша» в Мангистау прошли ротные тактические учения


Укрытие от дронов и штурм зданий: на учебном полигоне «Оймаша» в Мангистау прошли ротные тактические учения


- Важным этапом, позволяющим оценить готовность и состояние техники, а также привести военных в боевую форму и укрепить их дисциплину, стал марш на технике. В тренировках по укрытию от дронов были использованы современные технологий, позволившие отточить военнослужащим умение по обезвреживанию беспилотных летательных аппаратов, что является актуальной задачей в современных военных реалиях, - отметили в пресс-службе ведомства.


Помимо боевых навыков, морские пехотинцы уделили внимание организационным мероприятиям, таким как подготовка мест для ночлега и приготовление пищи в полевых условиях. Это позволило морским пехотинцам поддерживать постоянную боевую готовность в условиях нахождения на полигоне.

- Основная цель учений – отработка ведения согласованных и решительных действий в различных видах боя. Особое внимание в этом году было уделено развертыванию медицинского пункта, инженерному оборудованию пунктов управления и огневых позиций ротных тактических групп. В ходе мероприятий командиры рот и весь личный состав получили необходимые практические навыки, – отметил командир штурмового батальона майор Фархат Манабаев.

Следующим этапом подготовки, как отметили в пресс-службе гарнизона, станут батальонно-тактические учения.



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