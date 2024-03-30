Какие полномочия и зарплата у депутатов маслихата Актау

Что такое маслихат?

Какие есть полномочия у маслихата?

Какие есть полномочия у депутатов маслихата?

Адвокат Айбек Суюндуков

Кто может быть избран в качестве депутата маслихата?

Получают ли депутаты маслихата заработную плату?

Как связаться с депутатом маслихата? (на примере города Актау)