Какие полномочия и зарплата у депутатов маслихата Актау

Фото с сайта smi24.kz
Уже завтра, 31 марта, в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших. Довыборы проводятся одновременно в последнее воскресенье марта и (или) последнее воскресенье октября.
Маслихат – это местный представительный и выборный орган, избираемый населением области, города республиканского значения и столицы или района (города областного значения), выражающий волю населения и в соответствии с законодательством РК, определяющий меры, необходимые для ее реализации, и контролирующий их осуществление.
В то же время маслихат не обладает правами юридического лица.
К компетенции и полномочиям маслихатов относится /принятие:
- утверждение местного бюджета и бюджетных программ, реализуемых акимами района в городе (отдельно по каждому району в городе);
- утверждение планов, экономических и социальных программ развития соответствующей территории;
- утверждение отчетов об их исполнении;
- утверждение по представлению акима схемы управления административно-территориальной единицей;
- принятие решений отнесенных к их ведению вопросов местного административно-территориального устройства, к примеру вопросы о переименовании улиц;
- принятие правил подготовки и проведения отопительного сезона; правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов; правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений;
- утверждение мероприятий, направленных на развитие и функционирование организаций здравоохранения, в том числе организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;
- утверждение правил содержания животных, правил содержания сельскохозяйственных животных в населенных пунктах, правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула домашних животных, правил отлова, временного содержания и умерщвления животных, а также утверждение иных правил, за нарушение которых установлена административная ответственность;
- согласование решением сессии маслихата персонального состава соответствующего акимата по представлению акима;
- присвоение по представлению акима звания «Почетный гражданин области (города, района)» и утверждение правил присвоения звания;
- разработка и утверждение положения о награждении Почетной грамотой области (города, района);
- осуществление в соответствии с законодательством Республики Казахстан иных полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан;
- в случае наличия оснований предусмотренных Законом, по инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов маслихата может быть поставлен вопрос о выражении вотума недоверия акиму. В этом случае маслихат большинством голосов от общего числа его депутатов вправе выразить недоверие акиму и поставить вопрос о его освобождении от должности соответственно перед Президентом Республики Казахстан в отношении акимов областей, городов республиканского значения и столицы либо вышестоящим акимом в отношении акимов иных административно-территориальных единиц.
Депутат маслихата выражает волю населения соответствующих административно-территориальных единиц с учетом общегосударственных интересов.
Депутат вправе:
- избирать и быть избранным председателем маслихата, председателем или членом постоянной комиссии, в иные органы маслихата;
- предлагать вопросы для рассмотрения на сессии маслихата и его постоянных комиссий и иных органов, участвовать в их рассмотрении и принятии решений;
- проводить встречи и собрания с избирателями своего округа, а также с иными органами местного самоуправления и организациями;
- вносить предложения о заслушивании на сессии отчетов должностных лиц местного исполнительного органа и организаций, расположенных на территории соответствующего маслихата, по вопросам, отнесенным к компетенции маслихата;
- принимать участие в работе заседаний соответствующего акимата;
- знакомиться со стенограммами и протоколами заседаний маслихата и его органов;
- создавать депутатские объединения в виде фракций и депутатских групп;
- принимать участие в сходах и собраниях местного сообщества;
- оглашать на сессии маслихата обращения граждан, имеющие общественное значение;
- выдвигать кандидатуры, в том числе и свою собственную, в состав образуемых постоянных комиссий и иных органов маслихатов;
- высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, которые избираются или назначаются маслихатом;
- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на сессии маслихата и заседании;
- вносить предложения и замечания по повестке дня сессии и заседания постоянных комиссий и иных органов маслихатов, в состав которых он избран, а также по рассмотрению и существу обсуждаемых ими вопросов;
- вносить в маслихат предложения о необходимости проверки исполнения законов Республики Казахстан и подзаконных нормативных правовых актов Республики Казахстан государственными органами, общественными объединениями и иными организациями, расположенными на территории соответствующей административно-территориальной единицы;
- вносить поправки к проектам актов, принимаемых маслихатом;
- ставить вопрос о доверии составу органов, образованных, избранных или утвержденных маслихатом, а также должностным лицам, избранным или утвержденным маслихатом;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан и регламентом маслихата.
Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Гражданин Республики Казахстан может быть депутатом только одного маслихата.
В отличии от депутатов Сената и Мажилиса, депутаты маслихата не получают заработную плату за свой труд, они работают на общественных началах.
В период проведения сессий, заседаний постоянных комиссий и иных органов маслихата, на время осуществления депутатских полномочий и в период повышения квалификации депутатов маслихата, связанных с осуществлением депутатских полномочий, в порядке, определенном регламентом соответствующего маслихата, депутат освобождается от выполнения служебных обязанностей с возмещением ему за счет средств местного бюджета средней заработной платы по месту основной работы, но в размере, не превышающем заработную плату руководителя аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы со стажем работы в указанной должности до одного года, и командировочных расходов на срок проведения сессий, заседаний постоянных комиссий и иных органов маслихата, прохождения повышения квалификации с учетом времени в пути.
Записаться на прием к депутату можно на сайте аппарата Актауского городского маслихата через онлайн-приемную. Там же можно найти график приема граждан.
Где и за кого голосовать смотрите здесь.
Что такое маслихат?
Маслихат – это местный представительный и выборный орган, избираемый населением области, города республиканского значения и столицы или района (города областного значения), выражающий волю населения и в соответствии с законодательством РК, определяющий меры, необходимые для ее реализации, и контролирующий их осуществление.
В то же время маслихат не обладает правами юридического лица.
Какие есть полномочия у маслихата?
К компетенции и полномочиям маслихатов относится /принятие:
- утверждение местного бюджета и бюджетных программ, реализуемых акимами района в городе (отдельно по каждому району в городе);
- утверждение планов, экономических и социальных программ развития соответствующей территории;
- утверждение отчетов об их исполнении;
- утверждение по представлению акима схемы управления административно-территориальной единицей;
- принятие решений отнесенных к их ведению вопросов местного административно-территориального устройства, к примеру вопросы о переименовании улиц;
- принятие правил подготовки и проведения отопительного сезона; правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов; правил создания, содержания и защиты зеленых насаждений;
- утверждение мероприятий, направленных на развитие и функционирование организаций здравоохранения, в том числе организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы;
- утверждение правил содержания животных, правил содержания сельскохозяйственных животных в населенных пунктах, правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула домашних животных, правил отлова, временного содержания и умерщвления животных, а также утверждение иных правил, за нарушение которых установлена административная ответственность;
- согласование решением сессии маслихата персонального состава соответствующего акимата по представлению акима;
- присвоение по представлению акима звания «Почетный гражданин области (города, района)» и утверждение правил присвоения звания;
- разработка и утверждение положения о награждении Почетной грамотой области (города, района);
- осуществление в соответствии с законодательством Республики Казахстан иных полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан;
- в случае наличия оснований предусмотренных Законом, по инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов маслихата может быть поставлен вопрос о выражении вотума недоверия акиму. В этом случае маслихат большинством голосов от общего числа его депутатов вправе выразить недоверие акиму и поставить вопрос о его освобождении от должности соответственно перед Президентом Республики Казахстан в отношении акимов областей, городов республиканского значения и столицы либо вышестоящим акимом в отношении акимов иных административно-территориальных единиц.
Какие есть полномочия у депутатов маслихата?
Адвокат Айбек Суюндуков
Депутат маслихата выражает волю населения соответствующих административно-территориальных единиц с учетом общегосударственных интересов.
Депутат вправе:
- избирать и быть избранным председателем маслихата, председателем или членом постоянной комиссии, в иные органы маслихата;
- предлагать вопросы для рассмотрения на сессии маслихата и его постоянных комиссий и иных органов, участвовать в их рассмотрении и принятии решений;
- проводить встречи и собрания с избирателями своего округа, а также с иными органами местного самоуправления и организациями;
- вносить предложения о заслушивании на сессии отчетов должностных лиц местного исполнительного органа и организаций, расположенных на территории соответствующего маслихата, по вопросам, отнесенным к компетенции маслихата;
- принимать участие в работе заседаний соответствующего акимата;
- знакомиться со стенограммами и протоколами заседаний маслихата и его органов;
- создавать депутатские объединения в виде фракций и депутатских групп;
- принимать участие в сходах и собраниях местного сообщества;
- оглашать на сессии маслихата обращения граждан, имеющие общественное значение;
- выдвигать кандидатуры, в том числе и свою собственную, в состав образуемых постоянных комиссий и иных органов маслихатов;
- высказывать свое мнение по кандидатурам должностных лиц, которые избираются или назначаются маслихатом;
- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам, а также председательствующему на сессии маслихата и заседании;
- вносить предложения и замечания по повестке дня сессии и заседания постоянных комиссий и иных органов маслихатов, в состав которых он избран, а также по рассмотрению и существу обсуждаемых ими вопросов;
- вносить в маслихат предложения о необходимости проверки исполнения законов Республики Казахстан и подзаконных нормативных правовых актов Республики Казахстан государственными органами, общественными объединениями и иными организациями, расположенными на территории соответствующей административно-территориальной единицы;
- вносить поправки к проектам актов, принимаемых маслихатом;
- ставить вопрос о доверии составу органов, образованных, избранных или утвержденных маслихатом, а также должностным лицам, избранным или утвержденным маслихатом;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с настоящим Законом, законодательством Республики Казахстан и регламентом маслихата.
Кто может быть избран в качестве депутата маслихата?
Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет. Гражданин Республики Казахстан может быть депутатом только одного маслихата.
Получают ли депутаты маслихата заработную плату?
В отличии от депутатов Сената и Мажилиса, депутаты маслихата не получают заработную плату за свой труд, они работают на общественных началах.
В период проведения сессий, заседаний постоянных комиссий и иных органов маслихата, на время осуществления депутатских полномочий и в период повышения квалификации депутатов маслихата, связанных с осуществлением депутатских полномочий, в порядке, определенном регламентом соответствующего маслихата, депутат освобождается от выполнения служебных обязанностей с возмещением ему за счет средств местного бюджета средней заработной платы по месту основной работы, но в размере, не превышающем заработную плату руководителя аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы со стажем работы в указанной должности до одного года, и командировочных расходов на срок проведения сессий, заседаний постоянных комиссий и иных органов маслихата, прохождения повышения квалификации с учетом времени в пути.
Как связаться с депутатом маслихата? (на примере города Актау)
Записаться на прием к депутату можно на сайте аппарата Актауского городского маслихата через онлайн-приемную. Там же можно найти график приема граждан.
Где и за кого голосовать смотрите здесь.
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