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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 18:37

Просмотров: 39

Уроки в школах Актау вновь будут по 45 минут

Сегодня, 2 апреля, в родительские чаты была разослана информация о том, что с 4 апреля уроки в школах будут длиться по 45 минут. Эта новость не вызвала радости у большинства родителей и детей, которые уже привыкли к сокращенному расписанию.

фото с сайта gas-kvas.com
Некоторые высказали недоумение и неуместность данного новшества в последней четверти учебного года. Однако в школах пояснили, что 40-минутные уроки были скорее исключением, чем нормой.

«С 4 апреля уроки будут длиться 45 минут в соответствии с образовательным стандартом. Это возвращение к обычному режиму, учитывая увеличение светового дня и благоприятные погодные условия. Спасибо за понимание», - сообщили родителям педагоги.


Начало уроков в первых и вторых сменах будет начинаться в то же время, в 8 часов и 14 часов соответственно. Однако, если раньше седьмой урок в первой смене заканчивался в 13 часов 30 минут, то теперь это время увеличиться до 13 часов 55 минут.

Во второй смене вместо 19 часов седьмой урок будет заканчиваться в 19 часов 55 минут.

Также изменилось время, отведенное на отдых между занятиями, 15-минутные перемены между 2 и 4 уроками в обеих сменах заменены на 10-минутные.

Уроки в школах Актау вновь будут по 45 минут



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