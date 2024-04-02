Уроки в школах Актау вновь будут по 45 минут

«С 4 апреля уроки будут длиться 45 минут в соответствии с образовательным стандартом. Это возвращение к обычному режиму, учитывая увеличение светового дня и благоприятные погодные условия. Спасибо за понимание», - сообщили родителям педагоги.

Некоторые высказали недоумение и неуместность данного новшества в последней четверти учебного года. Однако в школах пояснили, что 40-минутные уроки были скорее исключением, чем нормой.Начало уроков в первых и вторых сменах будет начинаться в то же время, в 8 часов и 14 часов соответственно. Однако, если раньше седьмой урок в первой смене заканчивался в 13 часов 30 минут, то теперь это время увеличиться до 13 часов 55 минут.Во второй смене вместо 19 часов седьмой урок будет заканчиваться в 19 часов 55 минут.Также изменилось время, отведенное на отдых между занятиями, 15-минутные перемены между 2 и 4 уроками в обеих сменах заменены на 10-минутные.