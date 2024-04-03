Количество найденных мертвых тюленей в Мангистау увеличилось

- По состоянию на 1 апреля 2024 года общее количество мертвых тюленей составило 78 туш. 31 марта на место обнаружения прибыли ученые алматинского Института гидробиологии и экологии, которые на сегодня произвели с обнаруженных туш частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а также клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований. У обнаруженных туш не выявлено следов физических повреждений, - сообщили в Комитете рыбного хозяйства.

- Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды, сотрудниками ветеринарной станции произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а Центром изучения и реабилитации каспийского тюленя произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований. Вместе с тем, 30 марта местным исполнительным органом произведен сбор и утилизация ранее обнаруженных туш тюленей в количество 40 штук, 22 туши сохранены для отбора проб. Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны продолжается, - сообщили в ведомстве.