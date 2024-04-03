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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 13:08

Просмотров: 11

Количество найденных мертвых тюленей в Мангистау увеличилось

Количество найденных мертвых туш каспийских тюленей возросло с 62 до 78. Об этом сообщили в Комитете рыбного хозяйства Республики Казахстан.

фото Комитета рыбного хозяйства
В ведомстве сообщили, что 31 марта сотрудники рыбной инспекции совместно с местным исполнительным органом при мониторинге побережья Каспийского моря обнаружили еще 16 туш мертвых тюленей.

- По состоянию на 1 апреля 2024 года общее количество мертвых тюленей составило 78 туш. 31 марта на место обнаружения прибыли ученые алматинского Института гидробиологии и экологии, которые на сегодня произвели с обнаруженных туш частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а также клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований. У обнаруженных туш не выявлено следов физических повреждений, - сообщили в Комитете рыбного хозяйства.


Соответствующие исследования были проведены и на тушах мертвых эндемиков, найденных 29 марта – тогда их количество составило 62.

- Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды, сотрудниками ветеринарной станции произведен частичный отбор тканей внутренних органов (печень, легкие), а Центром изучения и реабилитации каспийского тюленя произведен отбор клыков, ногтей и шерсти для проведения соответствующих лабораторных исследований. Вместе с тем, 30 марта местным исполнительным органом произведен сбор и утилизация ранее обнаруженных туш тюленей в количество 40 штук, 22 туши сохранены для отбора проб. Сотрудниками Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства мониторинг береговой зоны продолжается, - сообщили в ведомстве.


В комитете уточнили, что информация по морским обитателям будет обновляться по мере поступления.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео с мертвыми тюленями. Специальная комиссия провела обследование побережья Каспия и обнаружила 40 трупов млекопитающих. При этом физических повреждений, ран и признаков насильственной смерти на тушах выявлено не было. После количество погибших эндемиков увеличилось до 62.



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