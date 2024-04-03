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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 15:26

Просмотров: 1148

Будет ли военный парад в Актау 9 Мая?

Ответ корреспонденту Lada.kz предоставили в управлении внутренней политики Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В управлении внутренней политики Мангистауской области сообщили, что в этом году военного парада, посвященного Дню Победы, не будет.

Как пишет Tengrinews.kz со ссылкой на министерство обороны РК, это касается всего Казахстана.

В ведомстве пояснили, что причина такого решения – стремление сэкономить средства бюджета.

- Приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, - сообщили в ведомстве.


В последний раз масштабное празднование 9 Мая в Актау проходило в 2019 году, то есть, более четырех лет назад.



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Комментарии ( 7 )

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 Кинст (Посетители) Сегодня, 17:11
Вот так и теряется значимость великого праздника. Лет через 10-15 начнут памятники сносить
 
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 Кари (Посетители) Сегодня, 16:34
на замену герба, названий столиц и тп деньги есть, а на Дне Победы экономят 4 года
 
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 тишка (Посетители) Сегодня, 16:33
Их осталось сегодня мало..
Тех, прошедших дорогой войны,
Тех, кто жизнь свою не жалея
Погибал, чтобы жили -мы,
Молодых парней и девчонок
Уводила война в никуда...
Вспомним их, кто сегодня не с нами
Кто уже не вернется сюда..
Их осталось совсем немного
Поседевших, родных стариков..
Тех кого уводила дорога
Далеко от родных домов.
Дали им винтовки, патроны
Они шли защищать страну
Ветераны войны и узники
Как загладить нашу Вину?
Семьдесят девять лет пролетело..
Почти всех коснулась война
У кого то в семье не стало
мужа, матери и отца.
Много их полегло на кладбище
Называемом-Земля,
Их могилы остались безвестными
Не придет к ним ни кто никогда.
Им тогда делить было нечего
Вся земля-это общий дом,
И грузин и казах и русский
Полегли в тех краях кругом..
Их осталось совсем немного,
Злую шутку сыграла судьба,
Свою молодость схоронили..
Лишь Надежда у них жива..
Уже Семьдесят .. миновало
А в архивах награды лежат..
Не востребованные, не нашедшие
Тех погибших на поле солдат..
День Победы-День памяти нашей
И сегодня все мы должны
Преклонить перед ними колени
Все они-это Дети войны...
 
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 Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 16:21
Кто бы сомневался. Позорище. А отговорки какие интересные.

Живите долго вы, творцы Победы!
Весенний ветерок шалит и дразнит,
Родник лесной прохладою бодрит.
Душа поет – сегодня светлый праздник –
И от избытка чувств огнем горит!


Весна! Победа! Май! Весна! Победа!
И радость встреч, и скорбь на лицах вдов.
Но я скажу: «Кто это не изведал –
Им не понять и смысла этих слов…»
Редеет строй военных ветеранов,
Опять не досчитались вы друзей.
Далекой той войны рубцы и раны
Опаснее укусов сотни змей…
Сегодня День Победы – светлый праздник!
Поются песни, и душа горит!
Я горд за вас! А ветерок-проказник
Вам прибавляет сил и чуть бодрит.
Живите долго, вы творцы Победы!
Еще не все доделаны дела.
И пусть, как звезды яркие на небе,
Потомкам светят Ваши имена!
 
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 Sara19k (Посетители) Сегодня, 16:19
нет.конечно не будет. кто разрешит?!

Всё мычите что "у них хорошо,правильно,по закону".А может быть у них хорошо,потому что вас там нет.А вы здесь-и портите нам всё!
 
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 Ирон (Посетители) Сегодня, 16:14
М-да уж их ветеранов осталось совсем мало покажите им что не забыли что помните.позор алга жана Казахстан
 
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 Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 15:45
Забыли ветеранов.Жизни свои отдали. Если бы не они мы бы не жили. А теперь думают о своих карманах. Стыд и позор.
 
 

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