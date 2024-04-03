Будет ли военный парад в Актау 9 Мая?

Фото из архива Lada.kz
В управлении внутренней политики Мангистауской области сообщили, что в этом году военного парада, посвященного Дню Победы, не будет.
Как пишет Tengrinews.kz со ссылкой на министерство обороны РК, это касается всего Казахстана.
В ведомстве пояснили, что причина такого решения – стремление сэкономить средства бюджета.
В последний раз масштабное празднование 9 Мая в Актау проходило в 2019 году, то есть, более четырех лет назад.
Как пишет Tengrinews.kz со ссылкой на министерство обороны РК, это касается всего Казахстана.
В ведомстве пояснили, что причина такого решения – стремление сэкономить средства бюджета.
- Приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, - сообщили в ведомстве.
В последний раз масштабное празднование 9 Мая в Актау проходило в 2019 году, то есть, более четырех лет назад.