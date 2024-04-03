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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 18:49

Просмотров: 2047

«Базар-вокзал»: жители Актау требуют снести павильоны у торгового центра

Жители Актау выразили недовольство скоплением павильонов, продающих напитки и еду, у торгового центра (ТЦ) «Астана» в 14 микрорайоне. Они считают, что не все из точек общепита работают легально, поэтому требуют снести незаконные постройки.

Фото: кадр из видео
Видео с активистами распространилось в социальных сетях. На кадрах жительница Актау выражает возмущение тем, что рядом с ТЦ «Астана» появилось слишком много торговых павильонов. По ее словам, часть из них построена незаконно, есть и те, кто занимает не частную, а городскую территорию.

- Понаставили павильоны, разрешения никто не показывает. Мы требуем, чтобы все снесли. Завтра окажется, что тут (у торгового центра – прим. авт.) кто-то из акимата владеет. Не удивлюсь ни разу. Базар устроили. (…) Почему люди вышли? Людей это уже достало – этот базар, этот бардак, который у нас здесь творится. Все незаконно понаставили, - пожаловалась автор видео.




Жительница Актау также отметила, что тротуар у торгового центра «Астана» водители используют как парковку. С ее слов, причиной тому послужило то, что специально отведенную под паркинг площадь заполонили торговые павильоны.

- Тротуар, всю жизнь принадлежавший городу, значит, народу, заняли под парковку. Наша полиция бездействует. (…) Пусть документально все проверяют, - отметила автор видео.


Активисты города намерены провести проверку всех торговых павильонов на предмет законности.

Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Актауского городского акимата.



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Комментарии ( 3 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 20:52
Молодцы! А жители 27-39 молчат в тряпочку, что творит Байтерек!((
 
-4
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  • бася
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 19:13
Цитата: fox1167
Снести все харчевни! Убрать все ящики, холодильники, столы,...

вместе с торговым центром dance

Не знаю, сколько раз там ходил - меня эти павильоны вообще не напрягают.
Тут скорее возникает ощущение, что "активисты" пытаются освободить место под собственный бизнес

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 fox1167 (Посетители) Сегодня, 19:06
Молодец женщина! Поддерживаю! Я 2 недели назад тоже закидывал сюда фото этого бардака(https://www.lada.kz/sms_news/120765-bardak-u-tc-astana.html), но городские власти даже пальцем не пошевелили! Устроили базар-вокзал! Там надо было пройти ещё чуть вглубь парковки и показать, что места для машин совсем не осталось, там уже забили колышки для очередного павильона! Снести все харчевни! Убрать все ящики, холодильники, столы,...Наведите порядок!
 
 

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