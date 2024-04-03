«Базар-вокзал»: жители Актау требуют снести павильоны у торгового центра

- Понаставили павильоны, разрешения никто не показывает. Мы требуем, чтобы все снесли. Завтра окажется, что тут (у торгового центра – прим. авт.) кто-то из акимата владеет. Не удивлюсь ни разу. Базар устроили. (…) Почему люди вышли? Людей это уже достало – этот базар, этот бардак, который у нас здесь творится. Все незаконно понаставили, - пожаловалась автор видео.

- Тротуар, всю жизнь принадлежавший городу, значит, народу, заняли под парковку. Наша полиция бездействует. (…) Пусть документально все проверяют, - отметила автор видео.

Видео с активистами распространилось в социальных сетях. На кадрах жительница Актау выражает возмущение тем, что рядом с ТЦ «Астана» появилось слишком много торговых павильонов. По ее словам, часть из них построена незаконно, есть и те, кто занимает не частную, а городскую территорию.Жительница Актау также отметила, что тротуар у торгового центра «Астана» водители используют как парковку. С ее слов, причиной тому послужило то, что специально отведенную под паркинг площадь заполонили торговые павильоны.Активисты города намерены провести проверку всех торговых павильонов на предмет законности.Редакция Lada.kz обратилась за комментарием в пресс-службу Актауского городского акимата.